“3월 7일은 삼치데이”…롯데마트, 삼치·참치 연중 최저가격

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 ‘삼치·참치 데이’를 맞아 오는 4일부터 10일까지 삼치와 참치를 연중 최저 가격에 판매한다고 2일 밝혔다.

삼치·참치 데이는 해양부와 원양어업협회가 참치와 삼치의 소비 촉진을 위해 3월 7일 발음에서 이름 붙여 공동으로 지정한 날로 올해로 16년째를 맞는다. 대형마트 등 유통업체들은 이 날을 맞아 참치와 삼치의 할인행사를 진행해오고 있다.

북방 참다랑어, 눈다랑어의 뱃살, 인기 횟감인 광어와 연어회로 구성한 ‘참치뱃살·모둠회(400g)’를 시세 대비 25% 가량 저렴한 가격에 판매한다. 구이와 조림 구분 없이 먹기 좋은 삼치를 시세대비 40%가량 저렴하게 선보인다.

롯데마트 관계자는 “2020년 참치회 매출이 전년보다 24%가량 신장했다”며 “고품질의 참치회를 합리적인 가격에 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr