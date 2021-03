대법 “병역거부자 ‘양심’ 구체적 심리 거쳐 유무죄 가려야”

[아시아경제 김대현 기자] 양심적 병역거부자의 유·무죄를 판단할 때 양심의 구체적인 내용을 살펴보지 않고 판결해선 안 된다는 대법원 판단이 나왔다.

3일 대법원2부(주심 노정희 대법관)는 병역법 위반 혐의로 기소된 곽모씨의 상고심에서 징역형을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울북부지법으로 돌려보냈다고 밝혔다. 법원이 병역거부자가 주장하는 양심의 내용과 형성과정 등에 대한 설명을 자세히 듣고 유·무죄를 따져야 한다는 취지다.

곽씨는 2016년 현역입영통지서를 받고 입대하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 “국가가 개인의 자유를 침해하고, 최저임금에도 미치지 못하는 급여를 주는 강제징집제도는 위헌”이라며 이는 ‘정당한’ 입영거부 사유라고 주장했다.

병역법 제88조 1항은 현역입영통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 입대하지 않으면 3년 이하의 징역에 처한다고 규정하고 있다.

1심은 곽씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 국방·병역의 의무는 궁극적으로 국민의 기본권을 보장하기 위한 것으로 종교와 양심의 자유를 이보다 우월한 가치라고 볼 수 없다는 판단에서다.

2심도 이 같은 판단이 옳다고 봤다. 당시 재판부는 “곽씨가 양심의 자유 등을 이유로 병역을 거부하는 것은 병역법 제88조 1항에서 정한 정당한 사유에 해당하지 않는다”며 곽씨의 항소를 기각했다.

하지만 대법원은 사건을 다시 심리·판단하라고 판결했다. 재판부는 “원심은 병역법 제88조 1항의 정당한 사유에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다”고 지적했다.

이어 “곽씨가 주장하는 양심에 대한 구체적인 소명자료를 제출받고, 이를 토대로 그가 진정한 양심에 따라 병역거부를 하는지 심리해 유·무죄를 가려야 한다”고 부연했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr