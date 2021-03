경기도, 안산김홍도축제 등 15개 대표축제 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 안산김홍도축제 등 도내 대표축제 15개를 선정했다. 도는 이번에 선정된 축제에 대해 최대 3000만원의 보조금을 지원한다.

경기도는 최근 지역축제심의위원회를 열고 ▲화성정조효문화제 ▲안산김홍도축제 ▲시흥월곶포구축제 ▲파주개성인삼축제 ▲김포아라마린페스티벌 ▲광주왕실도자기축제 ▲하남이성산성문화축제 ▲오산독산성문화제 ▲이천도자기축제 ▲안성맞춤포도축제 ▲포천백운계곡동장군축제 ▲의왕철도축제 ▲양평부추축제 ▲동두천소요단풍문화제 ▲가평가을꽃거리축제등 15개 축제를 올해 경기관광특성화축제로 선정했다고 3일 밝혔다.

특성화축제는 시ㆍ군의 다양한 목적이나 가치를 실현하기 위해 지역특산물ㆍ전통역사 등 유형별로 특화해서 특색 있게 성장시키고자 하는 지역축제다.

도는 시ㆍ군으로부터 22개 지역축제를 신청 받아 최종 15개를 선정했다.

도는 선정된 특성화축제에 대해 이달 중 도비 보조금을 3000만 원씩 지원한다.

도는 아울러 경기관광공사를 통해 맞춤형 컨설팅과 홍보 등을 지원하고, 시ㆍ군 등 축제를 추진하는 주체에 대해 역량강화 교육 등을 실시한다.

최용훈 도 관광과장은 "경기도는 시군별 다양한 형태의 지역 환경과 역사ㆍ문화를 보유하고 있으며, 각각의 특색 있는 축제를 코로나19 상황에 맞춰 준비하고 있다"며 "독특하고 차별화된 경기도의 지역축제를 놓치지 말고 경험해 달라"고 당부했다.

