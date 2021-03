중랑구, 올해 교육경비 70억 지원...서울 자치구 3위 도약

올해 83개 학교에 교육경비 70억 원 지원, 2022년 80억 원으로 확대... 기초학력 증진, 초등 영어교과 집중지원 등 학력신장 사업에 40억 원 지원...류경기 중랑구청장 "공교육 활성화 및 지역 교육격차 해소로 명품 교육도시 중랑 만들어 나갈 것" 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 교육의 공공성 강화와 미래인재 양성을 위해 올해 83개 학교에 70억 원의 교육경비를 지원한다고 밝혔다.

이는 2018년 38억 원 대비 32억 원 증액한 금액으로 서울시 자치구 중 3번째로 높은 파격적 지원이다.

구는 2022년 교육경비를 80억 원으로 확대할 예정, 이를 바탕으로 중랑구를 명품 교육도시로 발돋움시킨다는 계획이다.

먼저 학력신장 분야사업에 40억 원을 지원한다. 구는 지난달 25일 교육경비보조금 심의위원회를 개최, 80개 유치원 및 초·중·고등학교를 대상으로 기초학력 증진, 초등 영어교과 집중지원, 중학교 자유학기제 및 고교학점제 지원 등 269개 사업에 30억 원을 우선 지원하기로 했다.

특히 기초학력 코디사업에 1억3000만 원을 투입, 동부교육지원청과 손잡고 18개 초·중학교를 대상으로 교육격차 해소에도 나선다.

4차 산업혁명 시대에 맞는 인재 양성을 위해 STEMA(융합인재교육), 인공지능, 가상현실, 드론 등 융합교육에는 2억5000만 원을 지원한다.

문화예술분야를 위한 지원도 아끼지 않는다. 새솔초 국악 관현악단, 면목초 배구부, 묵현초 꿈꾸는 음악학교 합창단 등 학교별 특기과정이 있는 27개교에 4억5000만 원을 지원, 학생들의 문예체 함양을 돕는다.

구는 학력신장 사업에 이어 학교도서관 리모델링, 원격 수업실 구축 등 환경개선 사업에 30억 원을 지원, 학생들이 보다 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “포스트 코로나 및 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 교육환경 구축을 위해 자치구 최고 수준의 교육 투자를 이어가고 있다”며 “지속적인 공교육 활성화와 지역 교육격차 해소를 통해 꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 구는 교육환경 개선을 위한 외부재원 유치에도 힘쓰고 있다. 지난해에는 이화미디어고 도서실 개선(5000만 원), 혜원여중 사물함교체(6500만 원) 등 총 9개 학교에 서울시 교육경비 12억 원을 지원한 바 있다.

올해도 22억 원의 특별교부금을 확보, 16개 학교에 지원한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr