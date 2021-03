[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 오는 9일부터 11일까지 '온라인 구인ㆍ구직자 만남의 날' 행사를 개최한다.

성남시는 이 기간 10개 기업이 참여해 시청 2층 성남일자리센터에 있는 컴퓨터 화면을 통해 구직자를 만나 1대1 화상 면접을 진행한다. 채용 예정 인원은 33명이다.

면접ㆍ구인 기업은 ㈜CJ씨푸드, ㈜에스피씨삼립, 아성다이소, 앳네이처㈜, ㈜에스엔티솔루션 등이다.

취업 희망자는 행사 전날까지 성남일자리센터로 이력서, 자기소개서를 보내면 된다.

시는 해당 기업에 입사 지원자의 프로필을 전달한다.

1차 온라인 서류심사를 통과해야 희망 기업과 1대1 화상 면접을 볼 수 있다.

시 관계자는 "60명이 구직 신청할 것을 예상한다"며 "이들의 취업 성공률을 높이기 위한 가상현실(VR)면접 체험ㆍ지문 적성 검사 서비스 등을 제공할 계획"이라고 설명했다.

