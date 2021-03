[e공시 눈에 띄네]코스피-2일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 대신증권=보통주 1주당 1200원 현금배당 결정, 시가배당율 8.6%

◆ 대한유화=보통주 1주당 3000원 현금배당 결정, 시가배당율 1.37%

◆ 금호석유화학=박철완 상무가 의안상정가처분 신청을 서울중앙지방법원에 냈다고 공시.

◆ 이수페타시스=지난해 영업이익 10억원…흑자전환

◆ NAVER=독일 업체(Delivery Hero SE) 주식 2478억원어치 취득 결정

