'자발적 비혼모' 사유리, 방송 복귀…아들 자랑·성형 고백(이웃집찰스)

[아시아경제 김봉주 기자] 자발적 비혼모 사유리가 6개월 만에 방송으로 복귀했다.

2일 방송된 KBS 1TV '이웃집 찰스'에는 지난해 11월 자발적 비혼모를 선택하며 당당히 엄마가 됐음을 알렸던 사유리가 출연했다.

사유리는 자신에게 방송 출연 요청이 쏟아졌음에도 '이웃집 찰스'를 통해 복귀한 것에 대해 "의리가 있기 때문"이라며 "'사의리'로 이름을 바꾸겠다"라고 말했다.

사유리는 아들 젠에 대해 "엄청 건강하다. 먹고 자고, 먹고 자고 한다. 이미 효도 중"이라며 "8kg인데 순하다"고 전했다.

이어 "아이와 제가 눈이 똑같다고 하는데 저는 쌍꺼풀 수술을 했기 때문에 닮을 수가 없다"며 깜짝 고백했다.

'아들이 생긴 후 생활의 변화가 있냐'는 질문에 사유리는 "과거에는 핸드폰에 제 셀카밖에 없었다면 지금은 아기 사진밖에 없다. 다시 태어난 듯하다"고 답했다.

또 최근 사유리는 베이비박스에 천만 원을 기부해 화제가 됐었다. 이에 대해 사유리는 "그런 것에 관심이 생긴다. 아기 관련된 것에 관심이 생긴다"라며 기부 이유를 설명했다.

