[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 박나래가 급격히 줄어든 팔로워 수에 당황했다.

2일 박나래는 자신의 인스타그램에 "#물어보살아니예요 #헤이나래 #촬영날"이라며 셀카 한 장을 올렸다.

박나래는 이어 "이틀 전 한 달 만에 셀카를 올렸고 3천명 정도의 팔로워가 빠졌다... 뭐지..."라고 적었다.

한편 박나래는 현재 MBC '나 혼자 산다', KBS Joy '썰바이벌' 등 예능에 출연하고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr