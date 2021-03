TV 왕좌 굳히기 나선 삼성…네오 QLED 등 2021년형 신제품 공개

'언박스 앤 디스커버' 행사서 신제품 라인업 공개

네오 QLED, 한국서 9개 모델 출시…229만~1930만원

마이크로 LED, 99·88형 공개…76형 예고

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,100 등락률 +1.33% 거래량 33,498,180 전일가 82,500 2021.03.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 변동성에 예민한 증시…中 긴축 우려로 코스피 상승폭 '축소'박광우 KAIST 금융대학원장, 증권학회 회장 취임외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' close 가 최초의 미니 LED TV인 '네오 QLED'를 비롯해 ‘마이크로 LED', '더 프레임' 등 라이프스타일 TV와 프리미엄 모니터에 이르기까지 2021년 TV 신제품 라인업을 공개했다.

는 2일(미국 현지시간) '언박스 앤 디스커버(Unbox&Discover)' 온라인 행사를 진행하고 영상디스플레이 사업 비전인 '스크린 포 올'을 강조하며 신제품을 소개했다. 네오 QLED를 바탕으로 16년 연속 글로벌 TV시장 1위의 초석을 다지겠다는 목표를 밝히며 소비자 사용 환경과 취향에 따라 최적의 스크린 경험을 제공하기 위해 차별화한 제품들이라고 설명했다.

네오 QLED 출시…"16년 연속 글로벌 TV 시장 1위 목표"

는 기존 QLED에서 한 단계 더 진화한 네오 QLED를 8K와 4K의 다양한 모델로 라인업을 구성해 출시한다. 글로벌 기준으로 8K 라인업은 사양에 따라 3개 시리즈, 4개 사이즈(85·75·65·55형)로 8개 모델을 선보이며, 4K는 3개 시리즈, 5개 사이즈(85·75·65·55·50형)로 13개 모델을 출시한다. 국내의 경우 8K는 2개 시리즈, 3개 사이즈(85·75·65형)로 5개 모델, 4K는 2개 시리즈, 5개 사이즈(85·75·65·55·50형)로 9개 모델을 내놓는다.

네오 QLED는 광원 역할을 하는 백라이트 주변에 100~200㎛ 크기의 LED를 촘촘하게 넣은 LCD 기반의 TV다. 삼성전자는 높이 기준으로 기존 대비 40분의 1로 작아진 퀀텀 미니 LED를 광원으로 적용하고 네오 퀀텀 매트릭스 기술과 네오 퀀텀 프로세서로 업계 최고 수준의 화질을 구현한 제품이라고 소개했다. 이를 통해 빛의 밝기를 12비트(4096단계)까지 세밀하게 조정, 명암비와 블랙 디테일을 구현하고 딥러닝을 통한 16개의 신경망 기반 제어로 영상을 8K와 4K 화질에 최적화해 주는 특징을 갖는다.

네오 QLED는 최신 소비자 트렌드를 반영해 게임과 스마트 기능이 강화되고 인공지능(AI) 기반의 사운드를 갖췄으며 15㎜ 두께의 '인피니티 디자인'이 적용됐다고 삼성전자는 밝혔다.

네오 QLED 신제품은 한국에서 3일 출시되며, 8K는 85형이 1380만~1930만원, 75형이 889만~1380만원, 65형이 589만원이다. 4K는 50~85형이 229~959만원으로 선보인다. 삼성전자는 네오 QLED 출시를 기념해 이달 3일부터 31일까지 국내 전국 온·오프라인 매장에서 75형 이상 제품을 구매한 소비자들을 대상으로 '더 세리프' 43형 또는 2021년형 프리미엄 사운드바를 증정하는 등 다양한 고객 감사 이벤트도 진행한다.

'마이크로 LED', 110형에 이어 99·88형 선보여

삼성전자는 지난해 12월 110형 '마이크로 LED'를 전격 공개한 데 이어 이번 행사에서 마이크로 LED TV 99형과 88형을 새로 선보였다. 마이크로 LED TV는 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED를 사용해 기존의 TV 디스플레이와는 달리 각 소자가 빛과 색 모두 스스로 내는 제품으로 CES 2021에서 최고 혁신상을 받았다.

마이크로 LED TV 99형은 110형에 이어 상반기에 한국과 미국 등 전 세계에 순차적으로 출시될 예정이며, 88형도 연내 도입될 예정이다. 삼성전자는 이날 추가로 마이크로 LED TV 76형 출시 계획도 발표, 마이크로 LED 시장을 본격적으로 만들어 가겠다는 의지를 밝히기도 했다.

삼성전자는 이번 행사에서 '더 프레임', '더 세리프', '더 세로', '더 프리미어', '더 테라스' 등 소비자 트렌드를 반영한 라이프스타일 TV 신제품도 공개했다. 가장 인기있는 라이프스타일 TV인 2021년형 더 프레임은 기존 제품 대비 두께를 절반 가까이 줄여 24.9㎜의 두께를 구현했고 베젤 타입과 색상을 각각 2가지와 5가지로 늘렸다. 용량도 기존 500MB에서 6GB로 대폭 늘렸다.

더 프레임 신제품은 한국 시장에서 32·55·65·75형의 4가지 사이즈로 이달부터 출시될 예정이다.

이 외에도 삼성전자는 이번 행사에서 지난해 출시한 프리미엄 게이밍 모니터 '오디세이' G9에 퀀텀 미니 LED를 적용한 신제품을 최초로 공개했다. 2021년형 오디세이 G9(49형)은 TV와 마찬가지로 퀀텀 매트릭스 기술을 적용해 화질을 강화했고 240Hz 주사율, 1ms 응답속도 등 최상급 게이밍 사양을 갖췄다고 회사는 설명했다.

친환경·접근성 강화…"스크린 포 올 비전 실현해 나갈 것"

삼성전자는 TV 생산 과정에서의 탄소 저감 뿐만 아니라 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 자원 순환이 이뤄질 수 있도록 하는 친환경 정책을 확대한다. 또 청각이 불편한 소비자들을 위한 자동 수어 확대 기능, 시각이 불편한 색각 이상자들을 위한 색 보정 애플리케이션(앱) 등 접근성 기능들을 신제품에 대거 적용했다고 밝혔다.

여기에 배송 후 버려지는 포장재를 재활용하는 '에코 패키지'를 라이프스타일 제품 뿐 아니라 전체 TV 제품으로 확대하고 태양광이나 실내조명을 활용해 충전하는 솔라셀을 적용한 친환경 리모컨 도입과 재생 소재 사용 확대 등을 통해 온실가스 저감에 적극적으로 나선다는 계획이다.

한종희 삼성전자 영상디스플레이사업부장 사장은 "지난해 수많은 소비자들이 우리의 제품을 믿고 사랑해 주신 덕분에 글로벌 TV 시장에서 15년 연속 1위를 달성할 수 있었다"면서 "올해도 혁신 기술과 소비자 중심 제품으로 TV의 가치를 새롭게 창출하고 친환경·접근성을 지속적으로 강화해 '스크린 포 올'의 비전을 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr