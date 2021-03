전남도교육청, 지방공무원 452명 선발

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2일 올해 지방공무원 452명을 선발한다고 밝혔다.

코로나19 예방 전담 인력으로 보건 직렬 18명 선발하고, 그린스마트미래학교와 학교 공간혁신 사업을 원활하게 추진하기 위해 시설(건축) 직렬을 33명 공개 채용한다.

지방공무원 결원해소 및 도서 지역 학교 지원을 위한 시설관리 직렬은 지역구분 모집을 통해 지난 2007년 이후 14년 만에 10명을 선발한다.

응시원서는 내달 19일부터 23일까지 ‘온라인 채용시스템’을 통해 인터넷 접수한다.

필기시험은 6월 5일, 면접시험은 7월 1일 실시한다. 최종합격자는 7월 9일 발표한다.

특성화고·마이스터고 졸업(예정)자 대상 경력경쟁 임용시험은 이달 중 별도 공고할 예정이다.

장석웅 교육감은 “코로나19로 취업이 더욱 힘든 시기에 도내 청년들에게 좋은 취업 기회를 제공하게 돼 기쁘다”며 “모두가 소중한 혁신 전남교육과 포스트 코로나 시대를 선도할 인재들이 많이 지원하기를 바란다”고 말했다.

