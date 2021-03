[종합] 文 대통령 "한일 협력 노력" 언급에…野 "죽창가 부르더니, 갈팡질팡 외교"

文 대통령, 3·1절 기념사서 "日 정부와 대화 준비 돼"

"태도 전환 의문", "아마추어적 외교 전략" 野 비판

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령이 3·1절 기념사를 통해 "한일 양국의 협력"을 언급한 것에 대해 야당이 "갈팡질팡 외교"라며 비판하고 나섰다. 앞서 일본에 강경한 태도를 보여 온 문재인 정부 입장과 정반대라는 지적이 나온다.

앞서 문 대통령은 1일 오전 서울 종로구 탑골공원에서 열린 제 102주년 3·1절 기념식에서 "한일 양국의 협력과 미래 발전을 위한 노력을 멈추지 않을 것"이라며 "우리 정부는 언제든 일본 정부와 마주 앉아 대화를 나눌 준비가 돼 있다"고 강조했다.

문 대통령은 이날 "지난 수십 년간 한일 양국은 분업 구조를 토대로 함께 경쟁력을 높여왔다"라며 "(한일) 양국 협력은 두 나라 모두에게 도움이 되고, 동북아의 안정과 공동번영에 도움이 된다"고 설명했다.

이를 두고 야당에서는 외교 메시지에 일관성이 없다는 비판이 나왔다.

주호영 국민의힘 원내대표는 2일 국회에서 열린 당 비상대책위원회의에서 "(문재인 정부는) 위안부 할머니 문제를 국내 정치에 이용하고 '친일 잔재 청산'을 구호처럼 내세우면서 죽창가를 부르던 정권, 걸핏하면 친일파와 토착 왜구 몰이를 하던 정권"이라며 "대일본 강경 태도의 전환 배경이 무엇인지 의문"이라고 지적했다.

그러면서 "국가 간 관계는 물론이고, 개인 간 관게에서도 진정성은 평소 관계를 전제로 만들어진다"며 "일본의 입장 변화가 없는 상황에서 문 대통령의 갈팡질팡 외교 메시지에 외교 기조만 갈피를 못 잡는 현상"이라고 질타했다.

같은 당 이종배 정책위의장도 이날 "정작 중요한 위안부 문제는 언급하지도 않고 일본을 향해 유화 메시지를 보낸다고 해서 얼어버린 한일 문제가 풀어지지 않는다"고 비판했다.

그러면서 "무능하고 아마추어적인 외교 전략이 대한민국을 신뢰할 수 없는 국가로 전락시킨 것"이라고 꼬집었다.

부산시장 보궐선거에 출마한 이언주 국민의힘 예비후보 또한 이날 페이스북에 "그토록 국민에게 반일 감정을 부추긴 문 대통령이 느닷없이 일본과의 관계 개선을 언급했다"며 "분노가 치솟는다"라고 강하게 비판했다.

그러면서 "문 정권은 선거 때만 되면 친일 프레임을 들고 왔다. 관례, 국제조약 등은 무시하고 오직 선거 승리만을 위한 정치 공작만 자행한 것"이라며 "그 결과 혈맹인 미국은 물론 일본을 포함한 국제사회로부터 한국은 믿을 수 없는 국가로 낙인이 찍히게 생겼다"라고 지적했다.

문 대통령의 유화 메시지가 대일외교에서 '저자세'로 해석될 수 있다는 주장이 나오기도 했다.

조태용 국민의힘 의원은 전날(1일) 페이스북에 쓴 글에서 "문 대통령이 대일 강경론에서 유화론으로 180도 달라졌지만, 그 이유에 대해선 아무런 설명이 없다"라며 "최악의 한일 관계 속에서 한국의 대일외교는 비굴해지고 있고, 정부·여당은 저자세가 되고 있다"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr