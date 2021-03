메르제(merje), 2일 첫 런칭…사전판매 프로모션에서 모이스처 쿠션ㆍ선 에센스 완판 기록

코스메틱 브랜드 메르제(merje)가 3월 2일(화) 첫 런칭 소식을 전한 가운데, 사전판매 프로모션에서 대표 상품 2종이 완판을 기록했다고 2일 밝혔다.

지난 25일부터 시작된 사전판매 프로모션에서는 ▲모이스처 레이어드 업 쿠션(Moisture layered up cushion) ▲모이스처 마일드 선 에센스(Moisture mild sun essence) 2종이 판매됐다. 두 제품 모두 공식 런칭 전 사전판매 행사에서 전 수량 품절을 기록하며 소비자들의 관심을 한 몸에 받은 바 있다.

‘메르제 모이스처 레이어드 업 쿠션’은 동양인의 피부에 적합한 19호와 21호로 구성됐다. 4STEP 촉촉 케어 시스템으로 수분을 보충해주고 피부 표면에 고보습 필름을 형성해 가벼운 터치만으로도 촉촉한 피부를 연출할 수 있다. 피부에 얇게 밀착되며 우수한 커버력과 자연스러운 피부 톤 보정 효과를 기대할 수 있다.

‘메르제 모이스처 마일드 선 에센스’는 고수분?고영양 에센스 타입으로, 저분자 히알루론산이 함유된 것이 특징이다. 촉촉한 수분 에센스 제형으로 백탁 현상 없이 피부에 산뜻하게 밀착하며 SPF 50+/PA+++로 사계절 내내 사용 가능하다.

한편 유지 대표는 인스타그램 팔로워 25만명을 보유한 유명 패션 인플루언서로, 패션 브랜드 페이지유(Page-U)와 신규 뷰티 브랜드 메르제(merje)를 이끌고 있다.

메르제 관계자는 “자사에서 실시한 메르제 런칭 기념 사전판매 프로모션이 뜨거운 관심 속에서 전 수량 품절을 기록하게 됐다. 더욱 다채로운 이벤트로 고객들과 소통할 예정이며 피부 관리에 필요한 화장품을 선보일 수 있도록 꾸준히 노력할 것이니 앞으로도 많은 관심과 기대 바란다”고 전했다.

자세한 사항 및 상품 정보는 메르제(merje) 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

