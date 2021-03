작년 韓 냉동만두 수출 '사상 최대'…"美·日 등 글로벌 인기"

[아시아경제 정현진 기자] 지난해 코로나19 영향으로 간편식에 대한 해외 수요가 급증하면서 한국 냉동만두 수출량이 사상 최대를 기록했다. 세계 시장에서 한국산 만두의 인기가 높아지고 있는 것이다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 3일 발표한 '유망품목 AI리포트-냉동만두' 자료에 따르면 지난해 냉동만두 수출 규모는 5089만달러로 전년대비 46.2% 증가한 것으로 집계됐다. 냉동만두 수출은 2016년부터 지난해까지 연 평균 23.4%씩 증가했다.

인공지능(AI)이 58개 국가별 국내총생산(GDP), 인구, 수입증가율 등 9개의 주요 지표를 종합해 평가한 결과 한국의 냉동만두 수출 잠재력이 가장 높은 시장은 미국(76.6점)으로 지목됐다. 이어 일본(76.0점), 독일(76.0점) 순이었다.

미국은 한국의 냉동만두 최대 수출시장이다. 지난해에는 전년대비 49.6% 증가한 1174만달러 어치의 냉동만두가 미국으로 향했다. 최근 신세계푸드, CJ제일제당 등 주요 만두 수출기업들은 미국 내 현지공장 증설, 현지 유통업체와의 협업 확대, 미니 완탕 등 현지인 입맛을 고려한 제품 출시 등으로 미국시장 공략에 박차를 가하고 있다. 이에 미국 냉동만두 수입시장 내 한국산 점유율은 2019년 1.6%에서 2020년 2.7%로 늘어나며 중국(6위)을 제치고 4위 수입국으로 올라섰다.

일본의 경우 한국 냉동만두 2위 수출국으로 지난해 895만달러의 수출을 기록, 전년대비 65.0% 증가한 것으로 나타났다. 일본 냉동만두 시장에서 한국산 점유율은 2016년 4.5%에 불과했으나 지난해 17.3%로 4배 가까이 늘었고 같은 기간 경쟁국인 중국의 점유율은 50.2%에서 35.8%로 줄어, 한국과 중국간 점유율 격차가 크게 좁혀졌다. 이 외에 필리핀(수출증가율 83.7%), 베트남(75.5%), 싱가포르(67.2%) 등 아세안 국가를 중심으로 냉동만두 수출이 크게 늘었다.

무역협회 심혜정 수석연구원은 "한국식 만두는 피가 얇아 스팀, 스프, 튀김 등으로 다양하게 조리가 가능하고 탄수화물 함량도 적고 만두 소에 단백질과 채소가 많아 '웰빙 식품'으로 인기"라면서 "한국 냉동만두의 지속적인 수출 증가가 기대된다"고 말했다.

