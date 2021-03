힛잇, 소상공인 어려움 해결 위해 태블릿포스 ‘힛잇 허브’ 무료배포 시작

기술기반 스타트업 힛잇(대표이사 고범)이 기존의 정액제 유료서비스로 제공하던 신개념 아이패드포스 서비스 ‘힛잇 허브’에 대해 전면 무료배포 및 무료이용 프로모션을 시작해 눈길을 끈다.

힛잇에 따르면 1년을 넘어가는 코로나19 확산으로 불황이 깊어져 업종, 규모를 떠나 고통 속에 처한 소상공인들이 많이 생겨나는 현 시점에 이들에게 조금이라도 도움이 되고자 스타트업의 기술과 패기를 나누고자 힛잇 허브 무료 이용 프로모션을 결정했다고 밝혔다.

태블릿용 포스 어플리케이션 ‘힛잇 허브’는 매장들의 필수시스템인 POS 계산대를 기존의 크고 투박한 전용 기기 대신 아이패드로 깔끔하고 미니멀하게 사용할 수 있도록 고안된 시스템이다. 힙스터들의 성지로 알려진 성수동, 연남동, 망원동의 유명 로스터리 카페들을 중심으로 스마트하면서도 미적 요소를 중요하게 생각하는 젊은 자영업자들 사이에서 호응을 얻고 있는 중이다.

힛잇 허브의 주요 기능들로는 식당, 커피숍, 주점 등 소상공인 매장에서 필요로 하는 카드 및 현금결제, 할인, 분할 결제, 매출 내역 분석, 주문 내역 확인, 현금영수증 발행 등 주요 POS 기능이 모두 구현되며, 일일 매출의 카카오톡 전송도 가능하다.

특히 눈에 띄는 점은, 새로 도입하는 소상공인 외에도 기존 유료 고객들도 작년 동안 지불한 ‘힛잇 허브’ 서비스 사용료를 100% 환불해 주고 있다는 부분으로써 이는 금번 무료 배포에 대한 진정성을 볼 수 있는 부분이다.

힛잇 관계자는 “기업은 수익을 창출해야만 영속 가능하지만, 이전에 우리의 서비스를 믿고 이용해주시는 고객들과의 상생이 우선이고, 그것이 이루어져야 존재할 수 있다.”며 “특히 ‘힛잇 허브’의 주 고객은 현재 가장 큰 어려움을 겪는 소상공인이 대부분이기에 설립 단계부터 소상공인과 함께 하고자 했던 힛잇의 취지를 이번 ‘힛잇 허브’ 무료이용 결정으로 다시 한 번 되새기게 됐다”고 전했다.

아이패드포스 ‘힛잇 허브’에 대한 자세한 사항 확인 및 문의는 공식 사이트를 통해 가능하며, 무료 배포 프로모션은 오는 6월 30일까지다. 단, 코로나19 사태 진정 여부에 따라 연장될 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr