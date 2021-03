[AI 인기키워드 관련주 분석] #동방 #이마트 #우리기술투자 외

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

[3월 2일 투자자인기키워드와 관련주]

※3월 2일 투자자 인기키워드(확인하기▶)

※일자별 실시간 투자자 인기키워드(전체보기▶)

라씨로(Rassiro) 빅데이터 분석에 따르면, 3월 2일 오전 투자자들은 차량용 반도체, 쿠팡, 전기차 배터리, 반도체 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 이외에 투자자들은 메타버스, 영화 미나리 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

※투자자 인기키워드와 관련종목(실시간 알림받기▶)

[투자자 관심 종목]

부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 26,000 전일대비 1,850 등락률 -6.64% 거래량 23,574,900 전일가 27,850 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 급상승의 때를 놓쳤다면? 이거라도 꼭 잡아보자삼성전자 다음 ‘ㅇㅇㅇ’ 키운다!! 제2의 삼성전자 본격 탄생?!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 2,000 등락률 +0.84% 거래량 2,494,160 전일가 237,000 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 현대차, 2월 30만248대 판매…전년比 6.7%↑세계 수소시장 공략 현대차, 中수소전지 법인 기공식(종합)외국인·기관 순매수세 '주춤'…코스피 상승 '발목' close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 200 등락률 -1.05% 거래량 10,949,729 전일가 19,000 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 HMM, 최근 5일 개인 769만 8056주 순매도... 주가 1만 9100원(+0.53%)[특징주]HMM, 6300억 운송계약 호재에 52주 신고가 기록HMM, 최근 5일 개인 769만 8056주 순매도... 주가 1만 9050원(+0.26%) close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 668 전일대비 154 등락률 +29.96% 거래량 311,846,302 전일가 514 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.27% close , 현대공업 현대공업 170030 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 1,990 등락률 +22.09% 거래량 22,471,043 전일가 9,010 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주현대공업, 주가 1만 1700원.. 전일대비 29.86%D램 가격 인상!! 삼성, SK 100배 투자증가!! 517조 시장 거머쥔다!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.