3월 백신랠리! 위탁생산 600조 시장 잡을 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!!

무료체험 추천종목, < SGA(049470)> 21.03.02 ‘上’한가 모두 축하드립니다 ^^

놓치신 분들 괜찮습니다! 후속 株 또 드립니다! 선착순 20분만, 조기마감 양해바랍니다

▶▶ 3월 3일 ‘상한가’ 터집니다! 600조 시장 잡는다!! 전 세계적 ‘위탁생산’ 열풍!!수익률 잭팟 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 ▶ 무료체험 신청◀

전 세계적으로 바이오의약품 시장이 고속 성장하고, 코로나19를 계기로 백신과 치료제 폭발적 수요로 위탁생산 관련주가 수혜를 받고 있다! 글로벌 바이오 시장은 2019년 2660억달러에서 2026년 5050억달러(600조)로 급성장이 예상된다! 국내에서는 특히 ‘이 기업’이 오래전부터 CDMO 사업을 진행하고 있어 향후 사상 최대 매출액을 달성할 것으로 전망된다!

▶▶ 수요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 전세계적 CDMO 열풍! 수익률 확실하게 챙기세요[‘이 기업’ 관련주 지금신청]

“주식을 하다 너무 힘들어서 다른 업체에서 무료체험을 해본적이 있었는데, 그때는 이미 다 오르고 난 종목이나 매매가를 불분명하게 알려주는 경우가 많았습니다. 그런데 여기는 달랐 어요 오르기 전에 저점에서 문자를 보내주니 수익이 나지 않을 수 없었습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다.” (VIP 전업투자자 김용수 47세 회원)

▶▶ “3월 3일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘이 기업’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.02.24 로지시스(067730) 上 적중!

*21.02.22 켄코아에어로스페이스(274090) 上 적중!

*21.02.19 유니온(000910) 上 적중!

*21.02.17 다날(064260) 上 적중!

*21.02.15 동방(004140) 2연上 적중!

*21.02.10 동방(004140) 上 적중!

*21.02.08 이트론(096040) 上 적중!

*21.02.05 성안(011300) 上 적중!

*21.02.03 구영테크(053270) 上 적중!

*21.02.01 효성티앤씨(298020) 上 적중!

▶▶ 딱! 20명 만 드립니다. “수요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 38,500 전일대비 300 등락률 -0.77% 거래량 1,937,300 전일가 38,800 2021.03.02 13:00 장중(20분지연) 관련기사 오늘 발표났습니다!! 백신 보관용 반도체!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 주가 훨훨피비파마, 주가 3만 7900원.. 전일대비 -1.43%내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 close # 센트럴바이오 센트럴바이오 051980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,730 전일대비 60 등락률 +2.25% 거래량 2,098,405 전일가 2,670 2021.03.02 13:00 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 백신타고 하늘 높이 솟구친다! 지금 꼭 사야할 종목들“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정센트럴바이오, 주가 2575원 (7.07%)… 게시판 '북적' close # 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 8,990 전일대비 260 등락률 +2.98% 거래량 25,549,860 전일가 8,730 2021.03.02 13:00 장중(20분지연) 관련기사 정부 발표합니다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다전세계적 ‘위탁생산’ 열풍!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!! 다음주 시작합니다!!국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!! close # 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 7,300 등락률 +8.71% 거래량 2,829,498 전일가 83,800 2021.03.02 13:00 장중(20분지연) 관련기사 신풍제약, 주가 8만 600원.. 전일대비 -3.12%[특징주]'K-뉴딜지수 편입' 신풍제약 5%대 강세이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤? close # 유바이오로직스 유바이오로직스 206650 | 코스닥 증권정보 현재가 19,750 전일대비 1,250 등락률 +6.76% 거래량 706,608 전일가 18,500 2021.03.02 13:00 장중(20분지연) 관련기사 이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?유바이오로직스, 주가 2만 1550원 (-4.86%)… 게시판 '북적'유바이오로직스, 유니세프에 경구용 콜레라 백신 납품 계약 체결 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.