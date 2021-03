매각설 도는 씨티은행…빅테크 기업 "인수 검토한 적 없다"

법적으로 인수 쉽지 않아

시너지도 기대 어려운 상황

[아시아경제 성기호 기자] 한국씨티은행 철수설이 불거지면서, 매각설이 재점화되고 있다. 하지만 인터넷전문은행 등 인수여력이 있는 빅테크 기업은 별다른 관심을 보이지 않는 것으로 알려졌다. 법적으로 인수를 하기가 쉽지 않은 상황이며 무엇보다 규모 대비 수입성이 떨어지고 인력과 점포 흡수 부담이 크다는 지적이다.

3일 인터넷은행인 카카오뱅크와 케이뱅크는 최근 매각설이 돌고 있는 한국씨티은행 인수와 관련한 검토에 나선적이 없다고 밝혔다.

빅테크 기업의 한국씨티은행 인수설은 씨티그룹이 아시아·태평양 지역 소매금융 사업 처분 방안을 검토 중이라는 외신 보도 직후 불거졌다. 한국씨티은행 매각설은 2015년과 2017년에 이어 이번이 세 번째다. 금융권에서는 지난번과 달리 이번에는 진짜 철수가 이뤄질 수 있다는 관측이 나오고 있다. 최근 저금리로 인한 마진폭 축소, 국내 시중은행과의 경쟁 등으로 2017년 점포 수 133개에서 44개로 대폭 축소하는 등 어려움을 겪고 있기 때문이다.

하지만 금융권에서는 빅테크 기업의 한국씨티은행 인수가 쉽지 않다고 보고 있다. 가장 큰 이유는 법적인 산을 넘기가 어렵기 때문이다. 카카오뱅크의 경우 대주주가 간업자본이기 때문에 은산분리 원칙에 따라 은행지분을 최대 10%(지방은행은 15%)까지만 소유할 수 있다. 이는 네이버 등 다른 핀테크 업체도 마찬가지인 상황이다.

대폭 축소 했다고 하지만 여전히 두 자릿수 이상 남아있는 점포도 문제다. 케이뱅크는 대주주가 BC카드라 은산분리 벽을 넘을 가능성이 있지만, 전자금융거래법에 따르면 인터넷은행은 전자적 장치를 통해 금융상품을 제공하도록 규정되어 있으며 이용자가 금융회사 또는 전자금융업자의 종사자와 대면하는 것을 금지하고 있다. 이 때문에 한국씨티은행을 인수한다고 하더라도 점포를 모두 철수하고 관련된 인원을 모두 정리해야 하는 쉽지 않은 과제를 떠안을 수 있는 것이다.

한국씨티은행을 인터넷은행으로 전환하는 방안도 거론되지만 이것도 쉽지 않다. 인터넷전문은행으로 전환하면 인수를 희망하는 기업은 지분을 최대 34%까지 확보할 수 있다. 하지만 최근 5년간 공정거래법으로 벌금형 이상의 제재를 받지 않아야 하며, 한국씨티은행을 인터넷은행으로 전환하기 위한 당국의 허가도 필요하다. 만약 빅테크 업체에서 인수에 나선다고 하더라도 넘어야 할 산이 적이 않은 것이다.

한 빅테크업계 관계자는 "현행법 때문에 인수는 어렵고, 한국씨티은행을 인터넷은행으로 전환할 경우 인수 가능성이 조금 생긴다"며 "하지만 전자금융을 주력으로 하는 빅테크 기업에서 새로 인터넷은행을 인수할 이유가 없는 상황"이라고 지적했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr