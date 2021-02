[아시아경제 유병돈 기자] 여자화장실에서 몰래카메라를 찍고 폭력까지 휘두른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 동작경찰서는 지난 22일 A씨를 성폭력특례법 위반 및 폭행 등의 혐의로 입건했다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 동작구의 한 오피스텔 상가 여자 화장실에서 몰래카메라를 찍은 혐의를 받고 있다.

또 화장실에서 몰카를 찍는 A씨를 본 피해자가 항의하고, 피해자의 남자친구가 휴대폰을 보자고 요구하자 억울하다며 주먹을 휘두르기까지 한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "이 남성이 몰카를 찍은 건 사실이며 현재 수사 중"이라고 밝혔다.

경찰은 추가 피해자가 있을 것으로 보고 영상 유포 여부 등을 조사하고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr