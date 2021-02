은평구, 2021년 캠퍼스타운사업 창업 공모

상명대와 협업 진행…예비창업자 및 7년 이내 창업기업 대상...3월19일 오후 3시까지 신청서류 접수

[아시아경제 박종일 기자] 은평구는 상명대와 협업, 진행중인 2021년 상명대학교 캠퍼스타운사업에서 '디지털 융·복합 신산업분야' 및 '뉴노멀 기기 & 스마트 디바이스 분야' 2개 분야 창업공모전을 실시한다.

'디지털 융·복합 신산업분야'는 디지털 활용로봇, 디지털 헬스케어, 스마트 모니터링, AR/VR, 3D프린팅 등을 예로 들 수 있으며, '뉴노멀 기기 & 스마트 디바이스 분야'는 IOT기기, AI, 스마트 기기, 스마트 홈, 원격 제어 등을 말한다.

이번 공모전은 ‘예비창업자 및 7년 이내 창업기업’을 대상으로 각 분야별 6팀씩 총 12팀을 선발, 선발된 팀에게 각각 1등 500만원, 2등(2팀 선정) 300만원, 3등(3팀 선정) 200만원의 상금을 지원한다.

또 단계별 평가를 통해 제품 제작을 위한 사업화지원금(500만원 이내)과 회의 등 용도로 활용할 수 있는 공용공간(은평구 녹번동 소재 창업발전소)을 지원해 주며, 기술 R&D, 사업화, 마케팅 분야의 전문 멘토링 및 특강, 사업홍보 등 기회를 제공한다.

공모전 접수기간은 2월22일부터 3월19일 오후 3시까지, 은평구청 홈페이지(은평소개→구정소식→공지사항) 및 상명대 홈페이지(SM Lounge→통합공지)에 있는 해당 공고문의 기본사항을 확인, 상명대 캠퍼스타운사업단 E-mail 주소(apollo@smu.ac.kr)로 신청서류를 제출하면 된다.

은평구 관계자는 “본 공모전을 통해 능력 있고 참신한 아이디어를 갖춘 창업기업들이 많이 발굴돼 창업을 통한 청년 일자리 창출 및 지역 경제 활성화에 큰 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

