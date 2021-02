[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오전 영등포구청 본관 1층 로비에서 열린 직원들의 캔(통조림) 나눔 캠페인 'YDP! We Can!' 행사에 참석해 2021년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금사업의 추진성과를 공유하고 감사 인사를 전했다.

2021년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금행사는 지난해 11월부터 약 3개월간 진행, 총 19억4000만 원 성금이 모였다.

또, 직원들이 하나 둘 기부한 라면, 통조림, 생필품 등은 구민의 기초생활을 지원하는 0원마켓에 전달된다.

채현일 구청장은 "코로나19로 힘든 시기에도 지속적인 관심과 따스한 온정의 손길 보내주신 모든분들께 진심으로 감사드리며, 소외되는 이웃 없이 더불어 잘 사는 영등포를 만들기 위해 더욱 세심히 챙기겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr