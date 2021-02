강동구 백신 접종 1호 대상자 사회복지시설 ‘이음’ 김용진 원장

[아시아경제 박종일 기자] 이정훈 강동구청장이 26일 오전 10시 강동구보건소에 방문, 코로나19 백신 접종 현장을 점검하고 접종대상자들을 만났다.

역사적인 강동구 1호 접종자는 사회복지시설 ‘이음’ 김용진 원장이다.

이날 접종 대상자는 3개 요양시설의 종사자와 입소자, 오전 10시 김용진 원장을 포함한 10명, 오후 2시30분 10명 총 20명이 백신을 접종한다.

1호 접종자인 김용진 원장은 “백신접종을 위해 강동구가 철저하게 준비한 것 같다”며 “접종 시 독감주사 접종과 같은 느낌이었고, 유아 접종 전담 선생님이 백신을 접종해 주셔서인지 바늘이 들어오는 느낌도 나지 않았다. 같은 시설인 ‘이음’의 접종자들도 백신 접종에 큰 불편이 없었다고 했다”고 전했다.

이정훈 강동구청장은 “26일 역사적인 첫 백신 접종을 위해 구민들의 불편함이 없도록 준비했다”며 “모든 구민의 백신 접종이 완료될 때까지 긴장의 끊을 놓치 않겠다”고 말했다.

