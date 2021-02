'군부 쿠데타' 미얀마 취재 중 구금된 日기자 풀려나

군부 쿠데타가 일어난 미얀마에서 취재 중이던 일본인 프리랜서 기자가 치안 당국에 일시적으로 억류됐다가 풀려났다.

26일 일본 교도통신 보도에 따르면 미얀마 최대 도시 양곤에서 시위대를 취재 중이던 프리랜서 기자 기타즈미 유키씨가 이날 치안 당국에 의해 경찰서로 연행됐다가 풀려났다.

그는 "특별히 달라진 것 없이 취재하고 있었는데 갑자기 구금됐다. 조사를 받을 때 위해를 가하는 일은 없었다"고 설명했다.

앞서 일본 외무성 간부는 "악질적인 이유로 구속된 것은 아니며 심각한 형태의 구속도 아니다"라고 언급했다.

기타즈미 씨는 과거에 니혼게이자이신문(닛케이) 기자였으며 양곤에 주재하며 프리랜서로 활동하고 있다.

미얀마에서는 군부 쿠데타에 반대하는 시위대와 군경의 대치가 이어지고 있다. 이날 시위에서는 참가자 등 약 20명이 구금되기도 했다.

