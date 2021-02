[종합] 與 "선거와 무관" vs 野 "대놓고 표 구걸" 文 대통령 부산행 두고 공방

문 대통령, 25일 부산 행사 참석

與 "오래 전부터 이미 기획된 것"

野 "관권선거 끝판왕"

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령의 부산 방문을 두고 여야 공방이 이어지고 있다. 더불어민주당은 문 대통령의 부산 방문에 대해 '동남권 메가시티 전략을 점검하러 간 것'이라는 취지로 옹호하고 나선 반면, 야당에서는 "노골적인 선거 개입"이라며 반발이 나오고 있다.

앞서 문 대통령은 25일 부산을 방문, '동남권 메가시티' 구축 전략 보고 행사에 참석했다. 또 문 대통령은 이날 신공항 입지로 거론되고 있는 가덕도 신공항 예정 부지를 찾아 건설 추진 상황을 점검하기도 했다.

민주당은 이같은 문 대통령의 부산 방문이 국가적으로 중요한 도시계획 과정을 점검하기 위함이라고 강조했다. 오는 4월에 열리는 부산시장 보궐선거와는 상관 없는 방문이라는 지적이다.

신영대 민주당 대변인은 26일 서면브리핑에서 "문재인 대통령은 작년부터 코로나19 위기극복, 경제활력 회복을 위한 한국판 뉴딜 행보를 이어가고 있다"며 "이번 부산 방문은 그 열한번째 현장 일정이며, 지역균형 뉴딜 정책을 점검하기 위한 것"이라고 설명했다.

이어 "이미 오래 전부터 기획된 것으로 이번 선거와는 전혀 무관하다"라고 강조했다.

같은 당 김태년 원내대표 또한 이날 당 최고위원회의에서 "대통령이 국가균형발전을 촉진할 동남권 메가시티 전략 보고회에 참석하는 것이 뭐가 잘못 됐느냐"고 따져 물었다.

특히 김 대표는 '사실상 선거 개입이 아니냐'는 취지로 의혹을 제기한 야당에 대해 "재보선에 대통령을 끌어들이는 것이 야당의 선거 과잉이고 국민을 모독하는 자충수"라며 "음모론적 시각으로만 세상을 바라보면 북풍 한파도, 따뜻한 날씨도 모두 선거용이 된다"라고 꼬집었다.

반면 야당에서는 문 대통령의 노골적인 선거개입이라는 반발이 나왔다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 의원총회에서 문 대통령을 향해 "관권선거의 끝판왕"이라며 "선거 개입을 좌시하지 않고 단호한 법적 조치를 하겠다"고 강하게 비판했다.

이어 "(문 대통령의 부산 방문은) 오로지 부산시장 보궐선거를 위해선 선거 개입도 불사하겠다는 태도"라며 "손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다. 대통령과 청와대가 선거운동본부 역할에 충실한 것을 국민은 다 안다"라고 주장했다.

같은 당 배준영 대변인 또한 이날 논평에서 "중앙선거관리위원장은 공직선거법의 최후 보루로서 어제의 부산행과 갖가지 매표행위에 대해 정부여당에 확실한 경고의 메시지를 주어야 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "어제 대통령께서 부산에 가서 '가슴이 뛴다'고 하셨는데, 국민들은 가슴이 답답하다"라며 "대통령을 비롯한 당정청 국가공무의 핵심들이 부산에 가서 대놓고 표를 구걸하는 모습에 아연할 수밖에 없었다"라고 질타했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr