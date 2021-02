코로나19 구례 1호 백신 접종자는...구례요양병원 신숙경 간호부장

첫 접종 후 “모두가 백신 맞기를 권장한다”

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 코로나19 백신접종을 26일부터 시작했다고 밝혔다.

군은 내달 2일부터 접종을 시작할 계획이었으나 예상보다 백신 공급이 순조롭게 진행돼 당초 계획보다 빠르게 접종을 추진하기로 했다.

구례 최초 접종자는 구례요양병원에서 근무하는 신숙경 간호부장이다.

신 간호사는 오전 11시께쯤 아스트라제네카 백신 주사를 맞으며 구례 코로나19 백신 1호 접종 기록을 갖게 됐다.

신 씨는 37년차 간호사다.

군 관계자는 신 간호사가 구례요양병원에서 오랜 기간 근무하며 대내외 평가가 우수한 베테랑 간호사라고 밝혔다.

접종을 맞기 전 컨디션이 어떠냐는 군 관계자의 질문에 신 간호사는 “컨디션이 너무 좋다. 국가에서 코로나19 무료 접종을 해주셔서 감사드리고, 제가 구례에서 처음하게 되어서 더욱 감사하다”고 대답했다.

그녀는 백신을 맞은 뒤 느낌이 어떠냐는 군 관계자의 질문에 “첫 접종자로서 아무런 증상도 없고 너무나 편안하고 좋다”고 소감을 밝혔다.

이어 “아무런 이상 없으니까 마음 편안히 가지시고 접종해서 코로나19를 물리칩시다”며 백신 접종을 독려했다.

김순호 구례군수는 “고대했던 코로나19 종식의 첫 걸음을 뗐다”며 “모든 군민들께서 안심하고 접종을 받을 수 있도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

오늘부터 내달 말까지 진행되는 구례군의 1차 백신접종 대상은 총 527명이다.

65세 미만 요양병원?노인요양시설 종사자 및 입소자, 구례병원?119구급대?보건의료원 관계자 순으로 접종이 진행된다.

구례군은 독감이 유행하기 전인 오는 10월까지 전 군민 70% 접종 완료를 목표로 하고 있다.

이를 위해 지난달 코로나19 예방접종 추진단과 지역협의체를 구성했으며 시행총괄팀, 접종기관운영팀, 백신수급팀, 대상자관리팀, 이상반응대응팀 총 5개 팀 70명을 운영하고 있다.

현재 구례군의 코로나19 누적 확진자는 총 6명이며 전원 격리해제됐다.

구례군은 지난 해 11월 14일 이후 확진자가 발생하지 않고 있다.

호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr