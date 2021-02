한솔어린이보육재단, 하나금융 어린이집 건립지원사업 수행기관 선정

세종시 다정하나어린이집 개원

한솔어린이보육재단(대표 오문자)이 하나금융 국공립어린이집 건립지원사업 3차 수행기관으로 참여한 다정하나어린이집이 지난 12월 28일 개원, 본격적인 운영에 들어갔다.

다정하나어린이집은 한솔어린이보육재단과 한솔아이키움의 컨소시엄으로 수행하고 있으며, 수행기관 선정 이후 처음 완공된 어린이집이다.

세종시 다정동에 위치한 다정하나어린이집은 전체 면적 946㎡ 규모에 보육실, 유희실, 교사실 등을 갖추고 있고, 99명까지 보육이 가능하다. 사용자 중심 공간을 위해 형태와 레이아웃 등을 다양한 방식으로 표현했으며 가변적 공간과 순환적 동선으로 구성해 아동의 오감을 깨울 수 있는 공간을 구현했다는 평가를 받았다.

특히 아동과 부모가 만나고 헤어지는 입구를 확장하고 부모 대기 공간에 파우더 공간을 배치해 아동의 분리불안 및 방역문제 해결을 동시에 했다. 다목적실의 연동도어는 다양한 활동이 이루어질 수 있는 가변적 공간과 순환적 동선을 형성하고, 플레이존 내 독서 공간과 디지털미디어 공간은 통합교육이 가능한 교육환경을 구성했다.

이밖에 유희실의 부분노출 천장은 아동의 상상력을 자극하고, 보육실의 큰 창은 자연채광을 최대화하고 있다. 또한 중앙홀 어린이도서관과 모듈형 스마트팜(실내에서 식물을 재배할 수 있는 시스템)을 통해 다채로운 교육프로그램 진행도 가능하다.

한솔어린이보육재단 관계자는 “다정하나어린이집의 환경은 기존의 일률적인 어린이집 공간에서 벗어난 새로운 시도이며, 어린이들의 실험과 탐색의 기회를 확대하고 무한한 창의력을 발휘할 수 있는 새로운 공간이 될 것을 기대한다”고 전했다.

한편, 하나금융그룹은 사회공헌사업의 일환으로 복지부ㆍ지자체 등과 협약을 통해 국공립어린이집 건립을 지원하고 있으며 재단은 지난해 4월 10일 본 사업에서 시설컨설팅 및 공간구성을 맡는 수행기관으로 선정된 바 있다.

