인천 남동구, 백신접종 첫날 20명 대상…1호는 요양기관 대표

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 남동구는 26일 오전 9시부터 구 보건소 1층 예방접종실에서 요양시설 입소자·종사자를 대상으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 시작했다.

1호 접종자는 신광철(57) 평강요양원 대표로, 9시 5분에 보건소에 도착해 신원 확인과 문진 등의 절차를 거쳐 9시 10분 백신 접종을 마쳤다. 이후 예방접종실 바로 옆에 마련된 대기실에서 15분간 머물며 이상반응을 살폈다.

신 대표는 "정부가 철저히 검증한 만큼 전혀 불안하지 않았다. 빠른 시간 내 모든 사람들이 접종을 받고 정상적인 일상생활로 돌아가길 바란다"고 소감을 전했다.

접종 현장을 방문한 이강호 남동구청장은 "첫 백신 접종에도 정부를 믿고 기쁜 마음으로 임해주신 대상자들에게 감사드린다"며 "국민이 안심하고 백신을 접종할 수 있도록 지방정부가 적극 협조해 평범한 일상 회복에 노력하겠다"고 말했다.

이날 접종 대상은 평강요양원과 참사랑 노인간호센터로, 각각 10명씩 모두 20명이다. 대상자들은 순차적으로 보건소를 방문해 백신 접종을 했으며, 구는 접종 후 15~30분 동안 이상반응 발생 여부를 살폈다.

구는 이상반응관리팀을 24시간 운영하며 접종을 마친 주민들을 대상으로 7일간 이상반응 발생을 확인한다.

지난 25일부터 28일까지 남동구에 수급되는 백신은 모두 3800여명 분량으로 보건소와 요양병원에 자체 보관된다.

구는 우선 접종 대상인 요양기관을 대상으로 보건소 방문 접종과 기관 내 접종, 출장 접종 등 3가지 방법으로 나눠 백신 접종을 추진한다. 남동구지역 요양시설(65곳)과 요양병원(21곳)의 접종 대상자는 각각 1348명과 2535명이다.

구는 1주일 간격으로 기관과 접종 대상자를 나눠 다음 달 18일까지 순차적으로 접종을 마칠 계획이다.

