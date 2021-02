文대통령 "국민들께 일상회복 멀지 않았다는 희망 전해"

코로나19 예방접종 현장 다녀온 뒤 SNS 메시지…"백신 관리와 보관, 접종과정 신뢰주기 충분"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 26일 서울 마포보건소를 다녀온 뒤 소셜네트워크서비스(SNS)에 "코로나 예방접종 현장에 다녀왔다. 국민들께 일상 회복이 멀지 않았다는 희망을 전해드린다"는 메시지를 전했다.

문 대통령은 "접종 대상자들의 접종 희망률이 매우 높고 접종 계획이 잘 준비되어 있어서 차질없이 빠른 접종이 이루어질 것"이라며 "현장의 백신 관리와 보관, 접종 과정은 모든 국민께 신뢰를 주기에 충분했다. 접종 이후의 사후 관리도 안심이 된다"고 말했다.

문 대통령은 "마포구 보건소를 비롯해 접종을 잘 준비해 주신 모든 분들께 격려의 마음을 보낸다"고 전했다.

문 대통령은 "맨 먼저 예방접종을 맞으며 국민들께 용기를 전해주신 김윤태 푸르메 넥슨어린이재활병원장님과 이정선 시립서부노인전문요양센터 치료사님을 비롯한 피접종자 분들께도 감사드린다. 노인요양병원과 요양시설, 그리고 코로나 치료 의료진의 안전이 코로나 극복을 앞당길 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "함께 회복하고 도약하는 봄이 다가왔다. 하지만 접종과 별도로 조금만 더 방역의 끈을 팽팽하게 당겨주시길 부탁드린다"고 당부했다.

