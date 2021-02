소개팅 앱 ‘골드스푼’, 신규기능 케미테스트 도입 “가치관 맞는 이성 찾기”

사회적 거리 두기가 장기화되고 있는 팬데믹 시국 속에서 가족과 친구, 이성과 만남이 점차 감소하고 있다. 대부분 온라인(비대면)으로 안부나 연락을 주고받는 가운데, 이성과 만날 수 있는 기회였던 ‘소개팅’마저 마음대로 할 수 없는 상황에 치닫고 있다. 흐름이 이렇다 보니, 이러한 이성과 자리 역시 비대면 형식으로 활발하게 이뤄지는 분위기 속에서 최근 소개팅 앱 등으로 이성과 대화나 연락을 주고받는 사례가 증가하고 있다.

특히 최근의 앱은 상대가 정말 자신과 어울리는 사람인지, 가치관이나 성격 등이 맞는지를 세세하게 확인할 수 있는 형태로 발전을 거듭하고 있다. 이전에는 성별과 직업 등 객관적인 스펙으로만 매칭이 이뤄졌던 반면, 요즘은 성향이나 가치관 등의 주관적인 부분까지 검증할 수 있는 서비스가 속속 출시되고 있다.

실제로 프리미엄 소개팅 앱인 ‘골드스푼’은 회원가입 시 본인인증 서류로 심사를 하는 경제력 인증 시스템을 최초로 적용하고, 차별화된 기능을 부각하여 주목받고 있다. 여기에 가치관이 서로 맞아떨어지는 커플의 매칭을 위해 신규 기능인 ‘케미테스트’를 도입하며 한층 검증된 시스템을 갖춰 이목을 끈다.

골드스푼의 케미테스트는 퀴즈 형식을 이용해 여러 질문에 답하고, 나의 가치관과 비슷한 사람을 만날 수 있도록 하는 목적으로 도입됐다. 테스트하는 방식은 비교적 간단한데, 앱에 접속한 뒤 상대방 이성이 만든 테스트를 확인한 뒤 10개의 질문에 대한 답변을 선택하면 된다.

마지막 답변까지 완료한 뒤에는 결과를 통해 상대방과 나의 답변을 비교해볼 수 있다. 상대방과 나에게 각각 전달된 카드를 클릭하면 골드스푼 내에서 사용 가능한 ‘스푼’을 차감함으로써 상대방의 프로필을 확인할 수 있다.

케미테스트는 본인이 그 항목을 직접 작성할 수도 있다. 골드스푼 내에서 주어진 각각의 질문에 답변을 하는 것도 가능하며, 질문을 선택할 수도 있다. 먼저 질문에 답한 뒤 다른 이성의 답변이 궁금한 질문을 선택하면 된다. 50가지 질문 중 본인의 가치관을 맞춰보고 싶은 10개의 질문을 선택, 내용 입력 후 사진을 첨부한 뒤 글쓰기를 완료하면 된다. 내가 만든 테스트에 상대방이 문제를 푼 뒤 결과보기까지 완료하면 상대방의 카드가 도착해 내용을 서로 확인하면 된다.

골드스푼 대표는 “능력이나 외모 등 여러 현실적 조건들을 충족하더라도 가치관이 맞지 않아 만남을 어려워하는 이들이 무척 많다. 여기에 도움을 주고자 가치관 매칭 기능을 도입하게 됐다. 이처럼 자사는 유저들에게 더 좋은 경험을 제공하는 방향으로 꾸준히 신규 기능 및 시스템을 도입하고 있다”라고 설명했다.

이어 “앞으로도 더욱 서비스를 만족스럽게 이용할 수 있도록 유저들의 목소리에 귀 기울일 예정이며, 적극적인 기능 개선과 추가 기능 도입을 해 나가며 앱의 완성도를 높여 나갈 것”이라고 전했다.

한편 골드스푼은 대한공중보건 치과의사협회와 대한공중보건 의사협회, 의사전용 메신저 메디스태프 등의 전문직 관련 업체와 공식 제휴를 맺으며 전문직 회원을 보유해 나가고 있다. 그뿐만 아니라 고소득, 엘리트 출신, 명문대 졸업 회원 등도 보유 중이며 지속적인 유입을 이어 나가고 있다. 해당 소개팅 앱은 구글플레이스토어 또는 앱스토어를 통해서 다운로드 후 이용할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr