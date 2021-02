대구시 'AZ백신 1호 접종' 요양병원 부부의사 "의료인으로서 당연 의무"

1호 접종 현장 찾은 권영진 시장 "일상으로 돌아가는 역사의 첫 하루"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구에서도 26일 오전 9시 북구 침산동 한솔요양병원을 비롯한 요양병원과 요양시설에서 코로나19 아스트라제네카 백신 접종이 시작됐다.

이날 대구지역 첫 접종자로 나선 한솔요양병원 황순구(61) 병원장은 부부 의사로 함께 근무하는 아내 이명옥(60세)씨와 접종한 뒤 "일상회복을 위해서는 많은 사람들이 접종에 참여해야하고, 의료인으로서 첫 접종을 하는 것은 당연하다고 생각한다"는 소감을 전했다.

이날부터 대구지역에서는 요양병원·시설 등 210개소 65세 미만 입원·입소자 및 종사자 1만2000여명이 우선 대상으로 백신을 접종하게 된다.

권영진 대구시장은 이날 백신 첫 접종 현장인 한솔요양병원을 방문해 접종자와 의료진을 격려하고, 현장 의견도 청취했다.

권 시장은 "오늘은 코로나19 백신 첫 접종이 있는 날로 감회가 새롭다. 지난 1년간 코로나19와의 사투를 끝내고, 일상으로 돌아가는 역사의 첫 하루가 될 것"이라며 "의료진과 관계자들이 철저한 준비를 마쳐 시민들께서 안심하시고 접종순서가 되면 빠짐없이 접종받아 달라"고 당부했다.

이날부터 시작된 아스트라제네카 백신 접종은 요양병원의 경우 3월10일까지, 요양시설에서는 3월말까지 촉탁의나 보건소 방문접종 또는 보건소 내소접종을 통해 이뤄진다. 고위험 의료기관 종사자는 3월8일부터, 코로나19 1차 대응요원은 3월22일부터 접종받게 된다.

한편 화이자 백신은 26일 대구지역예방접종센터(중구 계명대학교 대구동산병원 별관)에 도착했다. 화이자 백신 접종은 3월초부터 코로나19 환자치료 의료기관 종사자를 대상으로 이뤄진다.

