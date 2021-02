유아용품 브랜드 호호에미가 지난 23일 재고 수량 확보를 위해 무향세제를 추가 입고 완료했다고 밝혔다.

호호에미 젖병세정제는 천연 유래 세정성분을 이용해 제조됐다. 전 성분은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 무향세제라는 이름답게 향이 나지 않는 것이 특징이다.

해당 제품을 포함하여 호호에미 섬유유연제, 젖병세정제 제품이 더마테스트(Dermatest)를 진행 중이다. 더마테스트는 독일 피부 과학 연구소 더마테스트에서 진행하는 테스트로 과학적인 방법으로 제품의 안정성을 평가한다. 까다로운 평가 기준과 실험절차를 가지고 있어 신뢰성이 높다.

한편, 바스앤샴푸, 베이비솝, 손세정제, 로션, 베이비크림, 선크림, 수딩밤, 수딩젤 제품은 더마테스트 인증을 획득하였으며, 자세한 정보는 호호에미 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

