코리아센터, 지포스 RTX 3060 그래픽카드 출시 기획전

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터는 26일 ‘기가바이트 지포스 RTX 3060’ 그래픽카드의 국내 공식 출시를 기념하는 온라인 기획전을 진행한다고 밝혔다.

기가바이트 지포스 RTX 3060는 효율적인 고성능 아키텍처와 2세대 엔비디아 RTX를 적용해 놀라운 하드웨어 레이 트레이싱 성능과 엔비디아 DLSS 및 그 외 기술에 대한 지원을 제공한다.

이번 기획전에서 선보일 제품은 지포스 RTX 3060 EAGLE, 지포스 RTX 3060 EAGLE OC, 지포스 RTX 3060 Gaming OC, 지포스 RTX 3060 VISION OC 등 4종으로 코리아센터가 온라인 총판을 담당해 옥션, 11번가, 위메프, 인터파크에서 만나볼 수 있다.

코리아센터 관계자는 “최근 그래픽카드 품귀 현상이 지속되는 가운데 많은 분들이 기다려왔던 제품을 온라인 기획전을 통해 일반 소비자에게 제공할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 고객의 수요에 발맞춰 피씨디렉트와 연계해 보다 다채로운 제품을 선보여 나갈 예정”이라고 말했다.

