오는 26일 그랜드오픈을 하는 여의도에 위치한 현대백화점 ‘더현대 서울’ 지하 2층 비클린(B CLEAN)에 에스네이처가 입점했다.

비클린은 국내 첫 런칭된 클린 뷰티 편집샵으로 깨끗함을 추구하는 웰니스 뷰티 스토어로 클린 뷰티 라이프를 한곳에서 경험할 수 있는 곳이다.

30개의 엄선된 뷰티 브랜드가 선정 및 입점되었고, 최대 뷰티 모바일 어플인 ‘화해’에서 2020 하반기 신제품 크림부문 1위를 수상한 아쿠아 스쿠알란 수분크림, 화해 3관왕 클렌징젤인 블랑쉬 클렌저로 많은 인기를 받고 있는 에스네이처도 입점하였다.

에스네이처는 런칭 프로모션으로 3월말까지 전제품 할인 및 아쿠아 콜라겐 펩타이드 트리플 젤에센스 mini를 선물로 증정한다.

에스네이처는 “현대백화점 판교점에 이어 여의도 더현대 서울로 고객분들을 더욱 가까이 찾아뵐 수 있게 되어 기쁘게 생각한다 ”라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr