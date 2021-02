페이스북, 미얀마 군부 페북·인스타 계정 차단

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 사회관계망서비스(SNS) 업체인 페이스북이 쿠데타를 일으킨 미얀마 군부와 관련된 페이스북 및 인스타그램 계정을 차단하기로 했다고 24일(현지시간) AP통신이 보도했다.

보도에 따르면 페이스북은 이날 성명을 통해 "2월1일 쿠데타 이후 발생한 생명을 앗아간 폭력 사태 등 일련의 사건들이 이러한 사용금지 조치를 촉발시켰다"며 "페이스북과 인스타그램 사용을 미얀마 군부에 허용하는 위험성이 너무나 크다고 본다"고 밝혔다.

앞서 페이스북은 미얀마 국영TV와 선전매체 등이 운영하는 페이스북 계정에 대해서도 폭력을 선동한다면서 계정을 차단한 바 있다.

페이스북은 이와 함께 페이스북과 인스타그램에 미얀마 군부와 연관된 광고도 할 수 없다고 밝혔다.

미얀마 군부는 작년 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했음에도 문민정부가 이를 제대로 조사하지 않았다는 이유를 들어 1일 쿠데타를 일으켜 정권을 잡았다.

20일 연속 쿠데타를 규탄하는 거리 시위가 이어지고 있는 가운데, 지금까지 시위대 3명이 군경의 총격에 목숨을 잃었다.

