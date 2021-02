제로데이, 몸캠피싱 및 피씽 범죄 기승에 서버 추적 솔루션 개발

코로나19의 장기화로 인하여 각종 사이버 범죄 및 디지털 성범죄가 기승을 부릴 것으로 예측되는 가운데, 강력한 몸캠피싱 앱까지 등장해 주의가 필요하다.

특히 집에 있는 시간이 늘어나면서 자연스럽게 스마트폰 이용량이 증가할 수밖에 없어 몸캠피싱이나 동영상 유포 협박 등의 범죄 위험에 노출될 가능성이 크다.

이러한 가운데, 디지털성범죄 대응 전문기업 ‘제로데이’에 따르면, 최근 APK파일보다 강력한 앱이 등장해 주의해야 한다고 당부했다.

이 앱은 실행되자마자 무조건 설치되며, 실행 시 권한허용 선택이 아예 없고 출처를 알 수 없는 앱 설치를 비활성화해도 무시하고 설치가 된다. 또 전화번호부, 문자내역, 통화기록, 사진첩뿐 아니라 앞뒤 카메라 제어, 실시간 녹음, 강제발신, 발신전환 등 지금까지는 보기 힘들었던 기능마저 탑재했다.

‘몸캠피씽’이란 영상채팅 과정에서 피해자의 알몸이나 신체 일부가 드러난 영상을 확보한 뒤, 퍼뜨리겠다고 협박해 금품을 요구하는 범죄를 말한다.

협박범들은 영상채팅 과정에서 APK파일 같은 해킹파일을 보내 피해자가 설치하도록 하는데 이를 통해 필요한 연락처를 확보하고 녹화된 영상을 유포하겠다고 협박하며 계속 돈을 요구하는 형식으로 진행된다.

제로데이 전문 보안팀은 몸캠피씽 신종 수법과 행동패턴을 분석해 전문화된 솔루션을 제공하고 신속하고 적절하게 대응할 수 있도록 돕는다. 문제 발생 시 피싱 조직이 사용하는 악성 코드를 분석, 서버를 추적해 문제의 영상을 변형 또는 삭제한다.

또한 동영상이 유포되는 경로를 파악해 차단 및 유포를 원천봉쇄하는 작업을 제공하고 있으며, 악성코드 특화 프로그램을 활용해 스마트폰을 관리하는 작업들도 제공 중에 있다. 또, 몸캠피씽이 많이 발생하는 시각인 오후 6시부터 오전 3시까지 집중적인 상담을 실시하고 있으며, 24시간 연중무휴로 운영되고 있다.

제로데이 관계자는 “가해자가 전송한 설치파일은 삭제하지 않아야 즉각적인 삭제작업이 가능하다”며 “몸캠피씽과 같은 인터넷 협박 및 핸드폰 해킹 등을 활용한 영상물 및 동영상 유포협박 범죄들은 신속하게 대처하는 것이 가장 중요한 사안이니 우선 영상이 차단되면 추가적인 피해가 발생하지 않기 때문에, 무엇보다 신속한 신고가 가장 중요하다”고 전했다.

