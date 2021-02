【시선집중】 전문가들이 꼽는 꼭 사야할 급상승 유망주들

▶1000% 상승은 시간 문제! 급등유망주 미공개 정보 ▶지금 즉시 종목 확인 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 숨은 특급 유망주는? ▶지금 즉시 종목 확인 (클릭)

●쿠팡관련주●

쿠팡의 미국 뉴욕거래소 상장이 사실상 확정 됨에 따라 관련주들에 대한 관심도 뜨거워지고 있다. 쿠팡와우와 로켓배송을 통해 상당한 고정고객을 창출하고 있는 쿠팡은 현재 50조 가치로 추산되고 있다. 쿠팡이 상장될 경우 관련한 종목들이 재평가 받고, 동시에 국내 이커머스 관련주들도 재평가 받을 수 있어 해당종목들의 엄청난 주가 상승을 예고 하고 있다.

▶▶한번 놓치면 무조건 손해 '쿠팡관련주' ▶지금 관련 종목 확인하기 (클릭)

●항공우주관련주●

항공우주관련주가 새롭게 주목받고 있다. 우주산업이 수익 산업으로 떠오르면서 고부가가치를 창출할 수 있다는 기대가 반영됐기 때문이다. 한국항공우주산업을 필두로 한 '뉴 스페이스 TF'는 향후 500조원 규모의 시장을 창출할 계획이며, 미국에서는 항공우주산업ETF도 출시되었다. 이에 관련 수혜주들이 엄청난 상승을 할 것으로 보인다. 당장 잡지 않으면 올라가는 주가를 넋놓고 바라만 볼 것이다.

▶▶늦게 탑승할 수록 당신만 손해 '항공 우주 관련주' ▶종목 정보 받아보기 (클릭)

데이드투자그룹에서는 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶주식하면서 한번 이상은 주목해야할 핵심 유망주 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 세화아이엠씨 세화아이엠씨 145210 | 코스피 증권정보 현재가 623 전일대비 51 등락률 -7.57% 거래량 8,654,986 전일가 674 2021.02.25 13:20 장중(20분지연) 관련기사 세화아이엠씨, CB 전환 완료로 자기자본 증가세화아이엠씨 “유증 과정 문제없어… 소수주주 송사 접수 적극 대응할 것”[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,005 전일대비 14 등락률 +1.41% 거래량 11,802,690 전일가 991 2021.02.25 13:20 장중(20분지연) 관련기사 대한전선, 주가 1015원 (1.5%)… 게시판 '북적'대한전선, 주가 1000원 (-20.63%)… 게시판 '북적'《시선집중》 쿠팡 관련주만큼 오를 수밖에 없다...꼭 사야할 종목들 close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 934 전일대비 41 등락률 -4.21% 거래량 13,364,396 전일가 975 2021.02.25 13:20 장중(20분지연) 관련기사 정부 발표임박! 러시아 백신, 대량생산 MOU 체결! 딱! 오늘만 드립니다결과 내일 발표!! 화이자 백신관련 최대 수혜 株! 오늘만 가능합니다 오늘 발표합니다!! 러시아 백신관련 아직 뜨지 않은 수혜 주!! 주가 훨훨!! close , 위지트 위지트 036090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,825 전일대비 65 등락률 -3.44% 거래량 8,144,231 전일가 1,890 2021.02.25 13:20 장중(20분지연) 관련기사 위지트, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.51%위지트, 주가 2025원 (-15.62%)… 게시판 '북적'위지트, 외국인 3000주 순매수… 주가 14.41% close , 우리종금 우리종금 010050 | 코스피 증권정보 현재가 662 전일대비 10 등락률 +1.53% 거래량 8,946,098 전일가 652 2021.02.25 13:20 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 개인투자자들이 잘 모르는 보석과 같은 종목들우리종금, 검색 상위 랭킹... 주가 0.58%【시선집중】 "뒤늦게 알고 내 머리를 때렸다..." 이거라도 잡아볼까? close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.