무인 스터디카페 ‘포텐’, 고객과 점주 만족하는 시스템 선보여

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 비대면 포텐스터디카페가 유망 창업 아이템으로 눈길을 끌고 있다.

포텐스터디카페는 365일 24시간 운영할 수 있는 무인스터디카페다. 스터디카페 무인관리장치 특허출원을 통해 개별 좌석마다 전원제어를 할 수 있게 했다.

인테리어는 고급스럽고 편안한 분위기 속에서 학습 효율성을 극대화하고 집중할 수 있도록 맞춤 설계했다. 우드와 골드톤의 적절한 조화로 심리적 안정감을 주고 건강을 위해 인체에 해롭지 않은 친환경 자재를 사용해 예민한 사람도 이용할 수 있다.

창업주를 위한 지원도 돋보인다. 포텐은 무인 창업에 최적화된 완성형 무인시스템을 자랑하며 사물인터넷(IoT) 자동 출입 키오스크와 스마트 원격 모바일로 관리한다.

스터디룸 예약과 매출 현황, 매점관리 등 모든 서비스를 스마트폰으로 끝낸다. 또 퇴실 전 모바일 알림 서비스 등 고객 편의를 고려해 무인 시스템의 장점을 극대화했다.

기존의 가맹점주가 2호점을 추가로 출점하거나 지인을 추천하여 오픈하는 사례가 많은 포텐스터디카페의 성공 노하우는 고급스러운 인테리어뿐만 아니라 정확한 상권분석, 세심한 가맹본부의 상담과 지원이다.

최근에는 코로나로 이용을 꺼려하는 고객들을 위해 바이러스 케어 전문 업체인 세스코와 업무협약(MOU)을 체결하는 등 방역 시스템을 구축했다. 실시간 바이러스를 케어하는 공기살균기와 공기 소독기 등을 설치해 안심하고 공부할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

창업 설명회에서는 지난해 코로나19 유행 등으로 창업 시장이 타격을 받았음에도 체계화된 차별성으로 다른 브랜드와의 경쟁에서 가맹점 매출 부진의 위기를 극복한 포텐스터디카페만의 무인창업 노하우와 매장 운영에 대한 정보 등을 제공한다.

창업상담회를 통해 입점 확정된 의왕부곡점, 수원영통점, 안양호계점이 3월과 4월 연이어 오픈할 예정이다.

한편, 포텐스터디카페 창업상담회는 매주 화요일, 목요일 오후 2시 경기도 광명시 일직동 포텐스터디카페 본사에서 진행한다. 상담신청은 포텐스터디카페 홈페이지를 통해 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr