【시선집중】 뒤늦게 뛰어들 수록 후회만 남길걸? 꼭 잡아야할 핫트렌드종목

▶1000% 상승은 시간 문제! 급등유망주 미공개 정보 ▶지금 즉시 종목 확인 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 숨은 특급 유망주는? ▶지금 즉시 종목 확인 (클릭)

●쿠팡관련주●

쿠팡의 미국 뉴욕거래소 상장이 사실상 확정 됨에 따라 관련주들에 대한 관심도 뜨거워지고 있다. 쿠팡와우와 로켓배송을 통해 상당한 고정고객을 창출하고 있는 쿠팡은 현재 50조 가치로 추산되고 있다. 쿠팡이 상장될 경우 관련한 종목들이 재평가 받고, 동시에 국내 이커머스 관련주들도 재평가 받을 수 있어 해당종목들의 엄청난 주가 상승을 예고 하고 있다.

▶▶한번 놓치면 무조건 손해 '쿠팡관련주' ▶지금 관련 종목 확인하기 (클릭)

●항공우주관련주●

항공우주관련주가 새롭게 주목받고 있다. 우주산업이 수익 산업으로 떠오르면서 고부가가치를 창출할 수 있다는 기대가 반영됐기 때문이다. 한국항공우주산업을 필두로 한 '뉴 스페이스 TF'는 향후 500조원 규모의 시장을 창출할 계획이며, 미국에서는 항공우주산업ETF도 출시되었다. 이에 관련 수혜주들이 엄청난 상승을 할 것으로 보인다. 당장 잡지 않으면 올라가는 주가를 넋놓고 바라만 볼 것이다.

▶▶늦게 탑승할 수록 당신만 손해 '항공 우주 관련주' ▶종목 정보 받아보기 (클릭) 클릭)

데이드투자그룹에서는 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶주식하면서 한번 이상은 주목해야할 핵심 유망주 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 43,500 전일대비 1,200 등락률 -2.68% 거래량 8,904,521 전일가 44,700 2021.02.24 13:08 장중(20분지연) 관련기사 정부 발표임박! 러시아 백신, 대량생산 MOU 체결! 딱! 오늘만 드립니다현대바이오, 외국인 1만 8000주 순매도… 주가 -1.79%증권사 리포트 총정리, 상승여력 높은 종목 분석 close , 엔브이에이치코리아 엔브이에이치코리아 067570 | 코스닥 증권정보 현재가 5,440 전일대비 560 등락률 -9.33% 거래량 5,603,422 전일가 6,000 2021.02.24 13:08 장중(20분지연) 관련기사 엔브이에이치코리아, 주가 5480원.. 전일대비 -8.67%엔브이에이치코리아, 커뮤니티 활발... 주가 26.35%.[클릭 e종목]"엔브이에이치, 현대차 E-GMP 배터리모듈팩 공급…아이오닉5 납품" close , 한네트 한네트 052600 | 코스닥 증권정보 현재가 10,300 전일대비 50 등락률 -0.48% 거래량 20,067,973 전일가 10,350 2021.02.24 13:08 장중(20분지연) 관련기사 한네트, 주가 1만 600원.. 전일대비 2.42%[특징주]비트코인 하락세에 한네트 사흘연속 '강세'한네트, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 11.59% ↑ close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,215 전일대비 115 등락률 -3.45% 거래량 9,102,135 전일가 3,330 2021.02.24 13:07 장중(20분지연) 관련기사 보험사, 막대한 손실 '대체투자'…ESG로 돌파구 찾는다보험사, 작년 '코로나 반사이익'…CEO들 연임 파란불한화생명, 커뮤니티 활발... 주가 6.81%. close , 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,850 전일대비 55 등락률 -2.89% 거래량 2,594,555 전일가 1,905 2021.02.24 13:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일크리스탈신소재, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 4.26% ↑크리스탈신소재, 검색 상위 랭킹... 주가 2.05% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.