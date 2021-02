㈜비온코스와 ㈜비앤비코리아, ‘라비오라 스킨케어 3종’ 협업 출시

㈜비온코스와 ㈜비앤비코리아는 스킨케어 뷰티 브랜드 ‘라비오라’를 국내에 정식 론칭하고 첫 라인업 제품을 판매하기 시작했다고 밝혔다.

금번 선보인 첫 라인업 제품은 루테인을 베이스 원료로 만들어졌다는 점이 특징이다. 항산화 기능성 원료 루테인과 수분력을 지닌 히알루론산을 배합한 ‘루티산 크림’, 크림과 동일한 루티산 성분을 함유해 함께 사용하는 ‘글로우 오로라 세럼’, 탄력 케어 효과가 있는 레티날에 루테인을 배합한 ‘루티날 스페셜 나이트 크림’까지 3종으로 구성됐다.

특히 ‘라비오라’만의 독자성분을 적용해 ‘루티산 크림’과 ‘글로우 오로라 세럼’에는 ‘루테인+히알루론산’을 결합한 ‘루티산™’ 성분을, ‘루티날 스페셜 나이트 크림’에는 ‘루테인+ 레티날’을 결합한 ‘루티날™’ 성분을 적용하여 피부를 가꾸는데 도움이 된다는 것이 업체 설명이다.

이 배합기술은 ㈜비온코스가 화장품 ODM & OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아와 함께 공동 개발된 것으로, ㈜비온코스 조영승 대표는 “원료까지 고르는 소비자들을 위하여 20대부터 40대까지의 피부 고민을 해결할 피부 솔루션으로 스킨케어 브랜드 라비오라를 론칭 하게 됐다”라며 “항산화력이 강하다고 알려진 루테인을 베이스로 개발한 제품으로 소비자의 피부 고민을 해결하는데 도움이 될 것”이라고 전했다.

㈜비앤비코리아 관계자도 “양사의 협업으로 효능, 성분, 컨셉까지 보다 높은 품질의 제품을 출시할 수 있었다고 생각한다”며 “향후에도 지속적인 협업을 통해 높은 품질의 제품을 개발해 나갈 수 있도록 적극 노력해 나가겠다”고 전했다.

특히 ‘라비오라’ 모델인 배우 배종옥씨는 드라마 ‘철인왕후’ 촬영으로 바쁜 와중에도 가장 중요하게 생각하는 피부 탄력(주름개선), 피부 톤 개선 효과와 발림성, 메이크업 시 밀림 테스트, 보습 유지에 대한 많은 의견을 제시하며 테스트에도 참여한 것으로 알려졌다.

한편, 설 선물세트로 기획된 ‘라비오라 3종 선물세트’는 출시 2주 만에 모두 완판된 바 있으며, 개별 구매는 현재 자사몰과 네이버 스토어에서 구매 가능하다.

