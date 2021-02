[포토]김수영 양천구청장, 서울 목운초등학교 앞 바닥 신호등 점검

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 23일 서울 목운초등학교 앞에 설치된 스마트 횡단보도를 현장점검했다.

스마트 횡단보도는 고해상도 카메라를 활용해 24시간 관제 모니터링이 가능하고 정지선 위반차량과 현재 속도를 LED 전광판에 표출, 운전자의 안전운전을 유도한다.

구는 지역내 20개소의 스쿨존에 스마트 횡단보도를 설치할 계획이다.

