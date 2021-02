[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오후 관계직원들과 함께 롯데캐슬 엠파이어 금연구역을 둘러보며 현장 점검에 나섰다.

채 구청장은 흡연 민원 다발 구역인 롯데캐슬 아이비 공개공지에서 금연구역 현황 및 중점 추진사항을 보고받은 후 한국금융IT 공개공지, 롯데캐슬엠파이어 금연거리 구간, 교원공제회 앞 흡연부스의 관리 현황을 살피고, 마지막으로 IFC몰 공개공지 금연구역 지정 공간을 순찰하며 일정을 마무리했다.

채현일 구청장은 "담배연기 없는 쾌적하고 걷기 좋은 거리, 건강한 도시, 탁트인 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr