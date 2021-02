‘GL 메트로시티 향동’ 드라이브인 지식산업센터 서울옆세권 입지로 기업체 주목

- 고양시 향동지구, 서울과 인접해 서울 상암, 은평 인프라 공유 가능해

- 편리한 교통으로 경기ㆍ인천ㆍ서울 물류 유통의 핵심입지로 기업들 관심 이어져



GL(시행)이 경기도 고양시 향동에 초대형 드라이브인 지식산업센터 GL 메트로시티 향동의 3월 분양을 알려 이목을 끌고 있다.

GL 메트로시티 향동은 서울과 인접한 고양시 향동 공공주택지구 도시지원시설용지 5블록에 지하 4층~지상 14층, 수도권 서북부 최대 규모인 연면적 약 19만 4,507㎡ 규모로 들어선다. 본 건축물은 PC공법의 최강자인 한화건설이 시공하며 지식산업센터 총 531실과 섹션오피스 60실로 조성된다.

GL 메트로시티 향동이 들어서는 고양시 향동지구는 서울과 인접해 이른바 서울옆세권이라 불린다. 한국의 방송ㆍ문화 컨텐츠의 중심인 디지털미디어시티(DMC)가 위치한 마포구 상암동과 은평구 갈현동과 맞닿은 입지로 서울 서북부의 완성된 인프라를 누릴 수 있다.

특히 단지 주변으로 풍부한 교통망을 갖춰 수도권 전역의 업무지구들과의 산업연계성이 좋아 주목을 받고 있다. 우선, 강변북로와 자유로, 제2자유로가 가까워 인근 상암 DMC, 공덕ㆍ여의도 업무지구, 마곡지구 등 서울 내 유수의 업무지구와의 연결이 수월하다. 게다가 서울~문산 고속도로와 인천공항 고속도로, 김포공항과도 가까운 경기ㆍ인천ㆍ서울의 유통 핵심입지로 GL 메트로시티 향동의 물류 특화설계가 빛을 발할 전망이다.

뿐만 아니라 단지 일대에 대규모 교통개발사업이 진행되고 있어 광역교통망이 더욱 확충될 예정이다. 서울 서부선과 연결되는 고양선 향동역 개발이 확정되었으며, 인근에 신설되는 GTX-A 노선 창릉역(예정)도 지난해 착공에 들어가며 사통팔달의 교통망이 갖춰질 예정이다.

더불어 GL 메트로시티 향동이 위치한 향동지구는 미래가치가 높은 편이다. 향동지구와 인접한 창릉동에 판교신도시의 두배 규모의 창릉신도시가 역세권 자족도시로 개발을 앞두고 있으며, 주변에 위치한 수색역세권 또한 강북의 코엑스를 목표로 약 22만㎡ 면적에 업무공간과 상업시설, 문화관광시설을 포함한 대규모 개발이 예고되어 있어 이에 따른 프리미엄을 기대할 수 있다.

GL 메트로시티 향동은 희소성도 갖추고 있어 기업체를 비롯한 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 수도권 내 희소한 드라이브인 지식산업센터로 공급되기 때문이다. 서울시 준공업지역 축소정책에 따라 서울시 내 드라이브인 지식산업센터의 비율은 1.9% 정도다. 실제로 영등포, 강서, 경기도 다산지역에는 드라이브인 지식산업센터가 전무한 상황으로 서울과 경기 서북부의 유통물류 기업들의 관심이 이어지고 있다는 것이 분양 관계자의 전언이다.

특히 GL 메트로시티 향동의 드라이브인 시스템은 국내 최대 규모의 더블Z 드라이브인 시스템으로 건물 한층에 상ㆍ하행 각 2개씩 총 4개의 주차 램프가 조성된다. 차량 진ㆍ출입을 원활하게 하기 위해 램프의 유효폭을 3.8m로 설계하여 2.5톤 차량의 진ㆍ출입까지 가능하도록 효율성을 높였으며 개러지 하우스 개념의 전호실 도어 투 도어 시스템을 도입해 호실에서 물류 상ㆍ하차가 가능하다. GL메트로시티 향동은 수도권 서북부 최대 규모 지식산업센터로 시공되는데다 6m 이상의 층고로 설계돼 호이스트 설치도 가능하다.

한편, GL 메트로시티 향동 내 13층과 14층에는 필요한 면적만 사용하여 공간효율성이 높은 섹션오피스로 조성된다. 건물 전체 4면 테라스로 시공해 전 타입 테라스 오피스로 구성되며, 높은 천장고로 쾌적함을 극대화했다. 또한 지하 3층에는 섹션오피스 전용주차장과 전용 엘리베이터도 설계돼 지하 3층부터 섹션오피스로 논스톱으로 연결되어 직원들의 편의성까지 고려했다.

분양 관계자는 “GL 메트로시티 향동은 서울 서북부와 인접한 서울 옆세권 위치로 서울 유수의 산업단지들과의 연계성이 뛰어난데다 수도권 서북부 최대 규모의 더블Z 드라이브인 지식산업센터로 설계되어 기업체들의 주목을 받고 있다”라며 “특히 수도권 내 주요 산업단지뿐만 아니라 인천공항, 김포공항과의 접근성도 좋고 제조ㆍ물류 특화설계가 적용되다보니 제조와 유통을 동시에 운영하는 기업체들의 문의가 이어지고 있는 상황”이라고 말했다.

GL 메트로시티 향동은 2023년 상반기 입주 예정이며, GL 메트로시티 향동의 견본주택은 경기도 고양시 덕양구 덕은동 271-2번지에 위치한다.

