‘바다 조망권’ 프리미엄 갖춘 수익형 상품 인기 고공행진

부동산 시장에서 바다 조망이 가능한 수익형 상품의 인기는 남다르다. 유동인구가 풍부한 바닷가 인근에 자리하고 있어 수요 확보가 용이한 것은 물론, 높은 희소성에 따른 프리미엄까지 기대할 수 있기 때문이다.

실제로, 바다 조망권을 갖춘 수익형 상품은 비 조망 상품보다 매출액이 더 크게 나타나고 있고, 월 임대료도 높게 책정되는 편이다.

소상공인 상권정보시스템 자료에 따르면, 바다를 두고 한 블록 안쪽에 있는 부산 해운대 ‘두산위브더제니스’ 기준 반경 100m 이내 위치한 커피 전문점의 매출은 지난해 하반기 총 1억759만원을 기록했다. 반면, 부산 바다와 바로 인접해 조망이 가능한 ‘한화리조트 해운대’ 기준 반경 100m 이내 위치한 커피 전문점은 동 기간 매출액이 1억9,418만원으로 약 80.4% 더 높게 나왔다.

또, 해운대 해수욕장과 가깝게 위치해 있지만 일부 고층에서만 바다 조망이 가능한 ‘베니키아 프리미엄 호텔 해운대’ 기준 반경 100m 이내 숙박업의 매출은 총 1억7,246만원이지만, 해운대 해수욕장 바로 앞에 위치한 ‘신라스테이 해운대’ 기준 반경 100m 이내 숙박업의 매출은 2억2,887만원으로 32.7% 더 높았다.

임대료도 마찬가지다. 네이버 부동산(2021.2.17 기준)부산 해운대 해수욕장과 맞닿아 있어 바다 전면뷰가 가능한 ‘팔레드시즈’ 단지 내 상가의 경우, 전용 84㎡(1층) 매물이 보증금 1억원에 월 임대료가 550만원에 나와 있다. 바다와 가깝지만 조망은 안되는 ‘크리스탈 비치 오피스텔’ 단지 내 상가 전용 121㎡(1층)이 보증금 5천만원에 월 임대료가 280만원이라는 점과 비교하면 크기가 더 작음에도 불구하고 보증금도 임대료도 더 높다.

임대 수익은 물론 시세 차익까지도 노려볼 수 있다. 여수 웅천지구에 들어서는 생활형 숙박시설 ‘웅천자이 더 스위트’(2022년 3월 입주 예정)는 전용 166㎡ 분양권이 12억4,400만원(36층)까지 매물로 나오고 있는데, 이는 분양가(8억6,400) 보다 3억8,000만원가량 오른 금액이다.

업계 전문가는 “바다 조망권은 주택시장뿐만 아니라 수익형 시장에서도 그 가치를 인정받고 있다”면서 “조망권을 갖춘 상가 및 생활형숙박시설 등은 풍부한 수요가 뒷받침되고 있다 보니 투자자들에게 선호도가 높은 편이다”고 전했다.

올해 바닷가 가까이서 공급 예정이거나 공급 중인 수익형 부동산 상품들을 소개한다.

부산광역시 해운대구에서는 생활형 숙박시설인 ‘브리티지 센텀’이 공급 중에 있다. 단지는 부산시 해운대구 우동 1513번지에 들어서며, 지하 6층~지상 38층, 전용면적 22~34㎡ 생활형숙박시설 346실과 근린생활시설로 구성된다. 전체 호실 중 60% 이상이 남향 배치로 해당 호실 내에서 부산 바다, 광안대교, 수영만 등 파노라마 오션뷰를 누릴 수 있다. 부산 지하철 2호선 센텀시티역을 걸어서 이용할 수 있고, 차량으로는 인접한 광안대로, 수영로를 통해 부산 전 지역으로의 이동이 수월하다. 신세계백화점, 롯데백화점, 홈플러스, 벡스코, 부산 시립 미술관 등의 쇼핑, 문화시설이 가깝고, 올림픽공원도 단지 바로 앞에 위치해 생활환경이 쾌적하다.

롯데건설은 3월 부산시 동구 초량동 부산항 재개발사업지 내 D-3블록에 ‘롯데캐슬 드메르’를 분양할 예정이다. 지하 5층~지상 59층, 2개동 규모이며, 전용면적 45~335㎡, 총 1,221실로 구성된다. 최고 높이 213m의 초고층 랜드마크로 들어서면서 부산항 일대의 스카이라인을 새롭게 형성할 이 단지는 부산항대교와 북항 등 다양한 파노라마 조망을 확보했으며, 부산 지하철 1호선 부산역과 초량역이 가까운 역세권이다. 북항 재개발 사업의 중심 입지에 위치해 미래가치도 높다.

동부건설은 3월 인천광역시 남동구 논현동 111-11번지 일원에서 ‘논현 센트레빌 라메르’ 오피스텔과 상업시설을 동시에 분양할 예정이다. 오션특구를 대표하는 메인 로드에 위치하며 주변으로 서해바다와 다양한 공원이 인접해 오션뷰와 파크뷰를 누릴 수 있다. 단지는 지하 6층~지상 23층으로 구성되며 오피스텔은 전용면적 23~44㎡ 총 630실이 지상 3층~23층, 소래포구와 연결되는 단지 내 상가는 지상 1~2층에 들어선다. 오피스텔은 스튜디오(슬라이딩)형과 1.5~2룸의 다양한 소형 주거상품 구성을 갖춰 투자를 원하는 임대인과 실수요자까지 고르게 관심을 보일 것으로 예상된다.

경기도 시흥시에서는 거북섬 시화MTV 거북섬 상업3BL과 2-1BL에서 ‘시화MTV WAVE M’이 이달 분양할 예정이다. 단지는 지하 1층~지상 15층 규모로 구성되며, 총 446실의 생활형 숙박시설과 근린생활시설로 조성된다. 모든 층에서 오션뷰를 누릴 수 있고, 시화MTV 거북섬의 웨이브파크와 올해 개장될 예정인 워터파크 등 해양레저 및 방문객 수요를 그대로 흡수할 수 있을 것으로 예측된다. 여기에 제2외곽순환도로를 비롯한 도로 및 철도 교통망이 확충될 예정으로 수도권 전 지역에서 1시간대로 접근이 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr