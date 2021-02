증권사 리포트 총정리, 상승여력 높은 종목 분석

인공지능 투자비서 라씨로는 매일 각 증권사 리포트를 분석하여 증권사들이 상승여력이 크다고 판단하는 종목의 정보를 매일 오후 4시에 업데이트하여 무료로 제공 중이다.

증권사들이 높은 목표가를 제시한 종목들 중에 숨은 진주가 발견된 가능성이 있어, 그 종목들의 리포트들만 유심히 살펴보는 투자자들이 많기 때문이다.

◈증권사추천_상승예상 종목(알아보기▶)

◈증권사 리포트 총정리_상승예상 종목(최신정보 확인하기▶)

'AI라씨로'는 투자자들에게 유용한 정보를 제공하기 최근 국내 25개의 증권사에서 45개의 종목에 대해 80건의 리포트를 발표한 결과를 분석하여 상승여력이 높은 종목을 선별하였다. 그 결과 증권사들은 메디톡스(086900)와 HSD엔진(082740), 한국전력(015760)에 대해서 높은 목표가를 제시한 것으로 분석하였다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

◈증권사추천 상승예상 종목 (실시간 알림받기▶)

[투자자 관심 종목]

현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 44,700 전일대비 7,600 등락률 +20.49% 거래량 29,715,371 전일가 37,100 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 오늘 발표합니다!! 러시아 백신관련 아직 뜨지 않은 수혜 주!! 주가 훨훨!!결과 내일 발표!! 화이자 백신관련 최대 수혜 株! 오늘만 가능합니다현대바이오, 외국인 6000주 순매도… 주가 8.7% close , 한네트 한네트 052600 | 코스닥 증권정보 현재가 10,350 전일대비 1,840 등락률 +21.62% 거래량 28,325,140 전일가 8,510 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 AMD가 탐내는 기업!! 반도체 최대 수혜 받는다!! 단숨에 급등합니다!!한네트, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 17.51% ↑한네트, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 9.67% ↑ close , 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 41,950 전일대비 9,650 등락률 +29.88% 거래량 3,698,704 전일가 32,300 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 외인이 5일째 순매수 ‘삼성전자’ 수혜 株! 지금 잡아야 오릅니다.아직 못잡으셨나요. 삼성전자, SK하이닉스에 납품하는 ‘이 기업’! 또 드립니다.키네마스터, 커뮤니티 활발... 주가 -2.62%. close , 피비파마 피비파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 37,000 전일대비 1,200 등락률 +3.35% 거래량 7,082,392 전일가 35,800 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 피비파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.19%美 FDA 승인 “풍림파마텍” 관련, 주목해야 할 핵심 株 주가 고공행진!흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들 close , 서울식품 서울식품 004410 | 코스피 증권정보 현재가 472 전일대비 43 등락률 +10.02% 거래량 1,059,856,960 전일가 429 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 서울식품, 검색 상위 랭킹... 주가 16.32%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정서울식품, 개인 투자자 관심 집중... 주가 20.0%... close

