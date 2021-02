국가과학기술을 선도할 수리연의 역량 기대

4차 산업혁명 시대를 맞아 수학은 국가의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 역량으로 주목받고 있다. 인공지능 연구에 있어 원천기술 개발은 물론 수학의 응용을 통한 혁신의 단초는 산업의 기술혁신, 기업의 비용절감, 의료서비스 개선, 공공영역에서의 효율적 정책 지원 등 다양한 영역에서 찾아볼 수 있다.

이러한 시대적 상황에서 ‘산업수학을 통하여 인공지능기반 4차 산업혁명을 선도하는 과학기술을 개발하여 국가경쟁력을 확보하고 미래의 가치를 창출할 전문인력을 양성’이라는 미션 하에 2005년 설립된 정부출연연구소인 국가수리과학연구소 (이하, 수리연)의 역할이 중요하게 부각되고 있다.

수리연은 수학전문 연구기관으로서 산업계에서 해결하지 못한 산업문제를 수리과학적 기법을 통하여 해결하여 기술 개발 및 향상에 기여하는 등 산업수학의 활성화 및 고도화, 그리고 대중화를 위한 중추적 역할을 선도적으로 수행하고 있으며, 최근에는 코로나19 유행 확산 예측 등으로 그 영역을 확장하고 있다.

수리연 기관의 중장기 발전계획을 돌아보고 기관 안정화 및 정상화가 중요한 시점이다. 체계적인 제도정비 및 시스템의 구축만으로는 한계가 있다. 기관의 미션을 달성하기 위해서는 산업수학 활성화 및 고도화를 위한 구체적 방향성을 가지고 인원충원, 독립청사확보, 산업수학전문성 강화 등을 통하여 기관의 기능을 확대하고 성장시키는 것이 가장 중요한 수리연의 당면과제이다.

각 국가연구개발 기관에 연구특성사업 및 기술진단을 적극적으로 개발하고 도입하는 등 공공부문 서비스와 사회적 가치 창출을 효율적으로 하기 위해 다각적인 노력이 진행 중이다.

시대의 변화 및 그에 대응하는 연구몰입환경 조성 및 연구지원지능 강화 등 선도적 연구수행을 위한 리더십이 요구되고 있다.

연구역량을 총집결하여 연구소의 재도약과 산업수학 활성화를 통한 사회적 가치를 창출하여 효율적으로 미션을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 국가수리과학연구소의 역할이 요구된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr