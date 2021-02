[기로의 상장사] 엔지스테크널러지, 무자본 M&A 해소하고 감사 통과할까

[아시아경제 장효원 기자] 지난해 상반기 무자본 인수합병(M&A)이 의심되는 거래로 검토의견 ‘한정’을 받은 엔지스테크널러지 엔지스테크널러지 208860 | 코스닥 증권정보 현재가 7,620 전일대비 270 등락률 -3.42% 거래량 92,701 전일가 7,890 2021.02.23 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일엔지스테크널러지, 자율주행차 테마 상승세에 5.57% ↑엔지스테크널러지, 검색 상위 랭킹... 주가 1.06% close 가 이번에는 감사의견 ‘적정’을 받을 수 있을지 관심이 집중된다.

23일 금융감독원 전자공시에 따르면 엔지스테크널러지는 지난해 반기 검토의견 한정을 받고 관리종목에 지정됐다. 감사법인이 밝힌 한정 사유는 “일부 거래 및 현황에 대해 경제적 실질, 회계 처리 적정성 등 충분한 검토절차를 취하지 못했다”는 것이었다.

엔지스테크널러지 측은 감사의견 한정을 받은 이유가 2019년 말 인수한 반도체 부품회사 ‘멜콘’의 전 최대주주가 제기한 53억원 규모의 위약금 청구 소송 때문이라고 밝혔다. 만약 전부 패소할 경우 회사에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이라는 설명이다.

하지만 시장에서는 엔지스테크널러지가 비정상적인 구조로 멜콘을 인수하면서 감사의견을 받지 못한 것으로 보고 있다.

커넥티드카 소프트웨어 개발회사 엔지스테크널러지는 2019년 12월 멜콘의 주식 10만1780주(50.89%)를 총 300억원에 인수했다. 당시 엔지스테크널러지는 2018년부터 적자를 기록한 탓에 내부 현금이 말라가고 있었다. 2019년 말 기준 보유 현금성 자산은 86억원 수준이었다.

이에 엔지스테크널러지는 멜콘 인수자금 마련을 위해 220억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 70억원은 증권사와 운용사들을 대상으로, 150억원은 ‘엔지스시스템즈’를 대상으로 발행했다.

엔지스시스템즈는 엔지스테크널러지의 2대주주이자, 최대주주인 박용선 대표가 62.5%의 지분을 보유한 특수관계사다. 엔지스시스템즈는 2018년 말 기준 자산 55억원, 매출 16억원, 순익 5억원을 기록한 법인이다. 당시 엔지스테크널러지의 150억원 CB를 인수할만한 현금은 없었다.

이에 엔지스시스템즈는 자체적으로 150억원 규모의 CB를 발행해서 자금을 조달했다. 최초에는 에이치엔씨투자조합이라는 곳을 대상으로 CB를 발행했다. 이후 에이치엔씨투자조합은 멜콘에게 엔지스시스템즈 CB를 모두 넘겼다.

정리하면 멜콘의 보유자금 150억원이 엔지스시스템즈→엔지스테크널러지→멜콘 전 최대주주로 흘러간 것이다. 엔지스테크널러지는 멜콘의 돈으로 멜콘을 인수한 셈이다. 전형적인 무자본 M&A 형태다.

결국 엔지스테크널러지는 보유한 멜콘 주식의 절반인 5만주(25%)를 지난해 12월 매각했다. 매각 자금으로 엔지스시스템즈에 발행했던 CB를 상환했고, 엔지스시스템즈도 그 돈을 멜콘에 다시 돌려준 것으로 파악된다.

이제 남은 것은 엔지스테크널러지가 최초 감사의견 한정 사유로 밝혔던 소송 건이다. 만약 엔지스테크널러지가 처음 밝힌 대로 소송 때문에 감사의견이 한정으로 나왔다면 감사보고서 제출일인 정기 주주총회 7일전까지 이 건이 마무리돼야 적정 의견이 나올 수 있다. 다만 멜콘의 전 최대주주가 제기한 53억원 규모 소송은 아직 진행 중으로, 기일도 잡히지 않은 것으로 확인된다.

