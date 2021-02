서울시, 실내 공기질 관리 '우수 다중이용시설' 525개소 인증

어린이, 노인, 청소년 등이 이용하는 어린이집, 노인요양시설, 학원 등 대상

인증시설엔 우수시설 인증마크 부착, 연1회 법정 실내공기질 자가측정도 지원 등 혜택

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 미세먼지 등의 오염물질을 우수하게 관리하는 어린이집, 산후조리원 같은 다중이용시설을 ‘실내공기질 관리 우수시설’로 인증한다.

23일 서울시에 따르면 코로나19로 실내에 머무는 시간이 길어져 실내공기질 관리가 강조되고 있는 가운데 실내 오염물질 관리 우수 시설 525개소를 대상으로 인증을 추진한다고 밝혔다. ‘실내공기질 관리 우수시설 인증’은 '12년부터 서울시가 노인, 어린이, 임신부 등 건강취약계층과 청소년 등 불특정 다수가 이용하는 다중이용시설에서 실내공기질을 우수하게 관리하면 우수시설로 인증하는 사업이다. 인증은 2년간 유지된다.

인증대상 시설은 실내공기질 관리법에 따라 실내공기질 유지관리에 책임이 있는 일정 규모 이상의 21개 시설군 다중이용시설 중 어린이집, 산후조리원, 노인요양시설, 학원, 도서관, PC방이다.

525개소는 2년간의 인증기간이 만료돼 재인증이 필요한 시설, 유지평가가 필요한 1년차 된 인증시설, 신규로 인증받길 희망하는 시설이 모두 포함된다.

시는 인증 시설에 우수시설 인증마크를 부착하고, 서울시 실내환경관리시스템 홈페이지에 인증시설을 게재해 홍보한다. 인증기간(2년) 동안 보건환경연구원 오염도검사 면제, 연 1회 법정 실내공기질 자가측정도 지원한다. 특히 올해부터는 사후관리를 강화해 우수시설 인증평가제를 내실화한다. 인증 1년차 평가 때 기준에 미치지 못하면 2년차 재인증 때 패널티를 줌으로써 소유주들의 지속적인 관리를 유도한다는 취지다.

아울러 서울시는 올해 실내공기질 관리 사각지대에 있는 법적 비규제시설 400개소와 반지하주택 50개소를 대상으로 무료 실내공기질 컨설팅도 병행한다. 컨설팅은 전문기관에서 실내공기질을 측정해 해당시설의 구체적인 오염원을 규명하고 관리방법을 제시해주는 방식이다.

윤재삼 서울시 대기정책과장은 "코로나19로 실내 머무는 시간이 많아지면서 노인, 어린이 등이 이용하는 다중이용시설의 실내공기질 관리가 더욱 중요해지고 있다"면서 "올해부터는 우수시설에 대한 인증은 물론 사후관리도 강화해 인증제를 더욱 내실화하고, 인증시설을 보다 꼼꼼하게 관리하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr