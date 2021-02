“와이파이 하나로 동시에 끊김 없이” LGU+ ‘기가 와이파이6 공유기’ 출시

쿼드코어 CPU 탑재한 고성능 Wi-Fi6 공유기

기존 대비 속도 38%↑·신호 범위 15%↑·동시접속 용량 4배↑

중계기·증폭기 역할 하는 ‘메쉬 모드’ 활용성 높아

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,250 2021.02.23 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 “한·중 언택트 골프매치” LG유플러스, 스킨스 챌린지 개최“국내 첫 5G 장애인 전용 요금제” LG유플러스, ‘5G 복지요금제’ 출시LG유플러스, 비대면 콘서트 ‘아돌라 4U’ 개최 close 는 오는 25일부터 U+인터넷 가입자를 대상으로 기가 와이파이(Wi-Fi)6 신규 공유기를 선보인다고 23일 밝혔다.

새로 출시된 U+인터넷 공유기는 미국 브로드컴의 쿼드코어 중앙처리장치(CPU)를 탑재한 고성능 Wi-Fi6 단말기다. 최대 속도는 기존 866Mbps에서 1.2Gbps로 38% 빨라지고, 신호 범위는 전보다 15% 넓어진 점이 특징이다.

무선 연결 용량도 기존 대비 4배가량 확대됐다. 동시접속 효율 향상(OFDMA/MU-MIMO) 기술을 적용해 온 가족이 Wi-Fi를 이용해도 데이터를 원활하게 주고받을 수 있다. 하나의 Wi-Fi로 안방에서는 화상회의를 진행하고, 작은방에서는 온라인 학습을 거실에서는 온라인동영상서비스(OTT) 시청을 동시에 끊김 없이 사용하는 것이 가능해지는 것이다.

Wi-Fi 범위를 확장시킬 수 있는 ‘메쉬 모드’의 활용성도 높을 것으로 보인다. 메쉬 모드는 메인 공유기에서 무선 신호를 받아 주변으로 신호의 범위를 넓혀주는 일종의 Wi-Fi 중계기·증폭기로 간단한 버튼 설정으로 메인 공유기와 연결된다. 이를 통해 구조가 복잡한 가옥이나 40평대 이상 넓은 평수의 가정에서도 베란다 구석이나 현관문 앞까지 집안 구석구석 Wi-Fi 신호를 보낸다.

또한 기존보다 크기를 40% 줄여 좁은 공간에도 손쉽게 들어가고, 이통사 최초로 Wi-Fi6 내장 안테나와 원통형 디자인을 채택해 집안 어디에나 자유롭게 배치할 수 있다.

박민호 LG유플러스 미디어디바이스기획팀장은 “재택근무, 온라인 학습 등으로 홈 와이파이 사용량, 속도, 커버리지(신호 범위)에 대한 수요가 점차 증가하면서 편하게 유무선 서비스를 사용할 수 있도록 성능이 향상된 신규 단말을 마련했다”며 “내장형 안테나와 작고 심플한 외관 등 디자인적 트렌드도 갖추고 있어 다양한 고객층으로부터 호응을 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

기가 와이파이6 신규 공유기는 U+인터넷 서비스 중 ‘스마트 기가안심(월 3만5200원·3년 약정)’, ‘와이파이기본_기가안심(월 3만3000원·3년 약정)’ 등의 요금제로 변경하거나 새로 가입할 경우 무료로 쓸 수 있다. 추가 공유기로 활용하고자 하는 고객들은 유료로 서비스 이용이 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지 또는 고객센터 문의를 통해 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr