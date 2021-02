일본 코로나 신규 확진 740명…일주일만에 1000명 아래로

일본의 코로나19 신규 확진자가 7일 만에 1000명 미만을 기록했다.

22일 현지 공영방송 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 확진자는 오후 6시 30분 현재 740명이 새로 파악됐다.

이에 따라 일본의 누적 확진자는 42만7087명으로 늘었다. 사망자는 56명 증가해 7562명이 됐다.

일본의 하루 신규 확진자는 이달 15일 965명을 기록한 것에 이어 일주일 만에 1000명 미만에 머물렀다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr