‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제

‘주식투자로 수익을 내는 개인투자자는 극소수’ 라는 말이 있다.

그런데 수익을 내는 극소수의 투자자들사이에만 비밀리 공유된다는 카톡방이 알려지면서 큰 화제가 되고 있다. 주식카톡방 참여자수 49만 명을 돌파한 한국TV는 “많은 개인투자자들이 급등주 수익으로 투자 실적 개선을 할 수 있도록 평생 무료로 운영하게 되었다”고 발표했다.

★비밀리 공유되는 카톡방, 무료입장하기 (클릭)

실전투자대회 상위입상, M&A출신, MBA출신 등 놀라운 경력을 가진 많은 전문가들이 무료카톡방을 운영하고 있다. 최근 최대실적을 내고 있다는 한국TV의 무료카톡방에는 수익 감사인사와 계좌 수익인증으로 북새통을 이루고 있다.

★ 급등임박 추천주를 카톡방에서 무료로! (입장하기)

최근 입소문이 퍼지면서 많은 투자자들이 입장을 하고 있는 무료카톡방. 이 카톡방은 1500명 한정으로만 무료로 운영되기 때문에 이용을 하려면 서둘러야할 수 있다고 관계자는 조언했다.

★ 평생무료 주식카톡방 입장하기 (클릭)

앞으로 급등할 종목이 궁금한가?, 턴어라운드 종목이 궁금한가?, 흑자전환 종목이 궁금한가? 그렇다면 주저하지말고 무료주식카톡방에 입장해보자. 목표로하고있는 수익을 만드는 꿈이 현실로 다가올 수도 있을 것이다.

오늘의 추천주

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 850 등락률 +5.43% 거래량 5,466,560 전일가 15,650 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 파미셀, 줄기세포 치료제로 코로나19 중증환자 회복‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제파미셀, 작년 영업익 72억…"사상 최고 실적" close , 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,200 전일대비 5,100 등락률 -5.41% 거래량 1,367,721 전일가 94,300 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.56%박셀바이오, 주가 9만 8000원.. 전일대비 0.51%박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.3% close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 3,500 등락률 +2.63% 거래량 7,961,516 전일가 133,000 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효"코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세SK하이닉스, 이시간 주가 +3.01%.... 최근 5일 외국인 287만 6388주 순매수 close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 882 전일대비 48 등락률 +5.76% 거래량 356,008,462 전일가 834 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 [주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 한화생명, 롯데제과 외 이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 6.12%국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!! close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 17,300 전일대비 900 등락률 +5.49% 거래량 19,417,433 전일가 16,400 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 [주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 한화생명, 롯데제과 외 HMM, 이시간 주가 +6.1%.... 최근 5일 개인 421만 718주 순매도제가 간다고 했죠? 대기업간의 빅딜성사 딱! 한번 말씀드립니다. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.