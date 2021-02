신학기 초등수학 대비, 와이즈캠프 ‘판다수학’으로 수준별 학습 제공

초등수학 국정교과서 발행사 비상교육의 학습 브랜드 '와이즈캠프'는 수학 기초가 부족한 학생들의 학습 공백을 채워줄 다양한 홈스쿨링 콘텐츠를 제공하고 있다.

와이즈캠프의 대표 수학 학습 콘텐츠 '판다수학'은 연산, 기본 발전, 심화 등으로 구성됐으며 초등 수학 과정의 모든 개념을 수준별로 학습해 완벽한 실력을 완성할 수 있다.

연산 단계에서는 빠르고 바른 계산력을 키우는데 중점을 둔다. 교과 개념까지 한 번에 잡는 연산 학습을 통해 지난 1년 간의 학습 공백을 채울 수 있다.

기본 단계는 개념판다와 유형판다로, 수학 개념을 탄탄히 잡을 수 있는 428개의 개념 강의를 제공한다. 또한, 1,100개의 대표 유형을 풀어보며 교과 단원 별 대표 유형 문제와 기본기를 탄탄하게 학습할 수 있다.

발전 단계는 문장제판다와 실력평가이다. 이 중 문장제 판다는 올해 1월 새롭게 오픈한 콘텐츠로 수학 학습 트렌드에 맞는 다양한 서술형 문제를 풀어보며 문제해결력을 높이고, 복합문제풀이까지 대비할 수 있어 실전 경험을 할 수 있다.

최상위판다, 사고력판다는 심화 단계로 최상위탑과 팩토 수학 교재 연계한 수학 심화 강의를 제공한다. 고난도 문제풀이를 통해 최상위권으로 도약할 수 있다.

이외에도 와이즈캠프는 비주얼씽킹 학습으로 개뼈노트와 말뼈사전 콘텐츠를 제공하며, 수학 학습의 개념을 확실히 이해하는데 도움을 준다.

개뼈노트는 교과서에 나오는 단원 내용의 개념의 뼈대를 정리해주는 학습으로, 단원의 마지막 과정에서 진행된다. 단원 전체 핵심적인 내용을 이미지로 직관화 해 기억에 오래 남는 공부가 가능하다.

말뼈사전은 교과서에 등장하는 어려운 낱말을 비주얼씽킹으로 표현한 초등 맞춤 사전이다. 말뼈 사전 속 수학 용어를 공부하며 학생들은 어려운 수학 용어도 쉽게 시각화 하여 이해할 수 있다.

와이즈캠프 관계자는 "어려운 수학 개념도 개뼈노트로 노트 정리와 말뼈 사전 속 수학용어 정리로 완벽히 학습할 수 있다."며 "업계 최초로 수학 맞춤 화상수업도 실시하고 있다. 수학 전문 강사진으로 구성됐으며, 연산 영역 집중 강화 학습을 선보이고 있다." 고 전했다.

한편 와이즈캠프는 오는 3월 14일까지 개뼈노트를 그리고 자랑할 수 있는 ‘와캠리더챌린지’ 이벤트를 진행하며, 매달 학부모 후기 이벤트를 시행하며, 총 140만원 상당의 경품을 제공한다.

자세한 사항은 와이즈캠프 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr